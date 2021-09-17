Додано: Суб 18 вер, 2021 10:07

mustbe написав: осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка. осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.

Уважаемый представитель банка вот к моему предыдущему списку ляпов по хам.ону - еще один. Карта получена через новую почту. Спустя некоторое время получен от банка пуш "карта получена - активируйте ее в разделе Управление картой" и большая кнопа "активировать сейчас". Однократное нажатие на кнопу не приводит ни к какому результату. На экране продолжает висеть тот же текст и та же кнопа. Специально ждал больше минуты. Не происходило ничего от слова совсем. Как поступит нормальный человек? Правильно подумает система не восприняла нажатие на кнопу и нажмет ее еще раз. После чего система выдаст сообщение 'ой что-то пошло не так - пластик не активен". При этом при входе в свойства карты менюшки для ее активации нет, а в статусе карты горит "активна". Работает ли карта в реале проверить не могу - алла посчитала что лимита именно по этой карте я не достоин. Но по моему субьективному мнению ваши смузохлебы тут явно не доработали. Имхо куда логичнее было сообщить клиенту после клика на кнопу "активировать сейчас" о том что карта таки уже активна. Также если карта активна а клиент повторно кликает кнопу "активровать сейчас" гораздо логичнее сообщать клиенту не то что что-то пошло не так и пластик не активен, а то что "вы уже активировали карту ранее". В общем я так понимаю что кроме того что мне приходится подменять на форуме представителя то теперь приходится еще работать и тестером сенса. В виду этого по прежнему интересует вопрос - что нужно сделать чтобы получитьну или хотя бы для начала что-то пока одно из этого списка