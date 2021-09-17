RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 97999800980198029803>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:28

MASolomko

Спасибо написал, запрос переслали в тех департамент) ждем
ukr0014959
 
Повідомлень: 107
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:15

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  Striker написав:
  MASolomko написав:[quote="5298779:Striker"]Хамелеон заменит половину кэшбэчных карт, если не больше.
Если научитесь пользоваться страховкой Visa, то карта может біть очень крутой )

Мне и без страховки Visa хватит. Выше привёл расчёт, что карта намного выгоднее за остальные казалось бы незаменимые карты в быту.

[/quote]І Ваши расчеты безусловно интресны если бы не одно но. Исчерпав лимит вы окажетесь в ситуации что для получения рассчитанной вами эфективности траты по такой карте вы сможете совершать не более чем на сумму 3000 в месяц. С учётом того что у вас в семье две карты - суммарные траты на продукты, аптеки, наверняка и на азс и т.п. не должны будут превышать 6000. И дальше вам надо будет или гасить более ранние траты (снижая тем самым рассчитанную вами эффективность) либо использовать все те же б5, пудру и другие подобные карты[/quote]І знову є одне але, згідно паспорту продукту максимальний ліміт 200к, можливо з часом будуть додавати ліміт
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 350
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:34

Re: Альфа-Банк

Знайшов в повідомленнях в додатку сенс про хамелеон і цікаве речення про зниження лімітуЗображення
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 350
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:41

  Rimlyanin1 написав:І знову є одне але, згідно паспорту продукту максимальний ліміт 200к, можливо з часом будуть додавати ліміт

Легко быть умным задним числом. На момент написания мною сообщения была растиражирована информация, что 30к абсолютный макимум для хам.она. В чате Хейтеров меня нет если что.
Да и сейчас глядя на то как алка выдав лимит по хам.ону потом срезает некоторым лимиты по другим картам начинает создаеватья мнение что алка жадная. А хам.он к тому же продукт явно не суперприбыльный для банка. Поэтому безусловно возможность увеличения лимита банк предусмотрел - это разумно, но вот как он будет повышать лимиты в реале - надо еще посмотреть
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6971
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:51

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Да и сейчас глядя на то как алка выдав лимит по хам.ону потом срезает некоторым лимиты по другим картам начинает создаеватья мнение что алка жадная.

Вообще, без привязки к хамелеону, у меня создалось впечатление, что Альфа одна из самых нежадных в отношении назначения лимитов. Но введение хамелеона как-то странно прошло начиная с неоднозначного трактования условий и заканчивая выкатыванием обновления приложения с "Что-то пошло не так" во многих местах.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 31.07.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 09:52

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:моя кредитная линия может открываться до 200000 грн. (хотя изначально писалось что по хам.ону будет не больше 30000)
Ещё в августе писали в чате хейтеров, что начальный лимит при оформлении карты до 30к, но максимальный — 200к. В тарифах почему даже сноски нет по этому поводу.

уже ж отвечали по этому поводу - что приманка идет в сторону ред. Я склоняюсь к этой версии. Тем более пошли массово сообщения, что кредлимит на хамон отрезают от реда. Что-то переврали в чатике.
Ромасик
 
Повідомлень: 2964
З нами з: 30.03.15
Подякував: 593 раз.
Подякували: 264 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:03

Re: Альфа-Банк

Пришло сообщение - с Red срезали лимит на размер лимита хамелеона
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30018
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 7255 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:07

Уважаемый представитель банка вот к моему предыдущему списку ляпов по хам.ону - еще один. Карта получена через новую почту. Спустя некоторое время получен от банка пуш "карта получена - активируйте ее в разделе Управление картой" и большая кнопа "активировать сейчас". Однократное нажатие на кнопу не приводит ни к какому результату. На экране продолжает висеть тот же текст и та же кнопа. Специально ждал больше минуты. Не происходило ничего от слова совсем. Как поступит нормальный человек? Правильно подумает система не восприняла нажатие на кнопу и нажмет ее еще раз. После чего система выдаст сообщение 'ой что-то пошло не так - пластик не активен". При этом при входе в свойства карты менюшки для ее активации нет, а в статусе карты горит "активна". Работает ли карта в реале проверить не могу - алла посчитала что лимита именно по этой карте я не достоин ;). Но по моему субьективному мнению ваши смузохлебы тут явно не доработали. Имхо куда логичнее было сообщить клиенту после клика на кнопу "активировать сейчас" о том что карта таки уже активна. Также если карта активна а клиент повторно кликает кнопу "активровать сейчас" гораздо логичнее сообщать клиенту не то что что-то пошло не так и пластик не активен, а то что "вы уже активировали карту ранее". В общем я так понимаю что кроме того что мне приходится подменять на форуме представителя то теперь приходится еще работать и тестером сенса ;). В виду этого по прежнему интересует вопрос - что нужно сделать чтобы получить
  mustbe написав: осенний пазл сорри-бонусов от аллы: плед, зонтик, термо-кружка.
ну или хотя бы для начала что-то пока одно из этого списка ;)
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 18 вер, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6971
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:09

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  Rimlyanin1 написав:І знову є одне але, згідно паспорту продукту максимальний ліміт 200к, можливо з часом будуть додавати ліміт

Легко быть умным задним числом. На момент написания мною сообщения была растиражирована информация, что 30к абсолютный макимум для хам.она. В чате Хейтеров меня нет если что нет.


Треба дивитись першоджерела.
Моя відповідь була на ваш пост від 17.09, а оферта про максимальний ліміт хамелеону була доступна в додатку з 16.09.
Що за чат хейтерів?
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 350
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:11

  ingtrans написав:Вообще, без привязки к хамелеону, у меня создалось впечатление, что Альфа одна из самых нежадных в отношении назначения лимитов
Вот даже не знаю. Года два назад именно в этом банке у меня был самый маленький лимит, и это же единственный банк, в котором я нажимал кнопку "запросить увеличение лимита", когда находился за границей, и выбрал его весь. Отказ пришёл очень быстро.
M-Audio
 
Повідомлень: 2393
З нами з: 23.03.11
Подякував: 435 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 97999800980198029803>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Yuri_61 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1987, 1988, 1989
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19885 3000766
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 11:44
jay2004
Банк Львів 1 ... 32, 33, 34
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
337 132458
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 11:30
nighthawk5
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4964, 4965, 4966
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49656 6751063
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 08:20
diplomnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19886)
18.09.2021 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.