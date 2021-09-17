RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9800980198029803>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:13

карта Хамелеон

Подскажите, какие плюшки и оплеушки есть у кредитной карты Хамелеон в отличии от остальных (Ред,Еко,Тревел...)?
Raymond
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 16.12.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:16

Re: Альфа-Банк

Flamingo, в чате хейтеров порой тоже подробно не разглашают всех нюансов. На тот момент явной информации не было.

Например, при оформлении карты ящера согласно скринам можно было оформить:
— полноценного кредитного;
— кредитного без лимита;
— дебетового.

По дебетовому понятно, что лимит не нальют никогда. По кредитному без лимита по инфу в чате, я понял о вероятности получить лимит (раз в 3 месяца идёт скоринг).

Затем новые представители банка здесь писали, что кредитный без лимита = дебетовому и лимит не светит. Потом появилась инфа, что лимит можно попробовать поднять по "дебетовым", но только при подачи запроса самим клиентом (это пока в реализации).

Это сейчас понимаешь, что тогда про это намекали, но тогда это сразу понять нельзя было. Вот и с лимитом на ящера не было смысла инфу постить.

У банка появился чат хейтеров. Фактически их можно было завлечь в бета-тестирование, чтобы заранее прошупать свои минусы в разработке. Хейтеры не знают техзадания и можно проверить ожидание и реальность.

  Alfa_Bank написав:До того ж і без нас у вас все вирішується достатньо швидко
Ну тогда банку стоит поощрять пользователей форума, которые сопровождают поддержку в теме всякими плюшками/бонусами ;)
Это может быть куда дешевле содержать большой штат поддержки. )
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3703
З нами з: 08.03.18
Подякував: 438 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:19

  Raymond написав:Подскажите, какие плюшки и оплеушки есть у кредитной карты Хамелеон в отличии от остальных (Ред,Еко,Тревел...)?

Бесконечный льготный период же, надо только платить каждый месяц ОМП 10% от общей задолженности. Уже 100 раз обсуждалось. По сути это как перманентная бесплатная рассрочка минимум на год, даже на несколько лет на самом деле.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2329
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1835 раз.
Подякували: 3205 раз.
 
Профіль
23
11
22
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:23

  Rimlyanin1 написав:
Flamingo написав:
  Rimlyanin1 написав:І знову є одне але, згідно паспорту продукту максимальний ліміт 200к, можливо з часом будуть додавати ліміт

Легко быть умным задним числом. На момент написания мною сообщения была растиражирована информация, что 30к абсолютный макимум для хам.она. В чате Хейтеров меня нет если что нет.


Треба дивитись першоджерела.
Моя відповідь була на ваш пост від 17.09, а оферта про максимальний ліміт хамелеону була доступна в додатку з 16.09.
Що за чат хейтерів?

По вашему при написании каждого сообщения нужно поднимать все первоисточники, которые появились в последнее время и не доверять всему что писалось на форуме в течение месяца в т.ч. представителем банка, а также сообщениям о фактически выданных лимитах что полностью соответствовало тому что писалось на форуме о лимите ранее? Опять таки повторюсь что пока 200000 выглядит как страховка банка на всякий случай (ну или чтобы иметь возможность наливать такой кредлим исключительно випам). О большем лимите чем 30000 можно будет говорить если массово появятся случаи утверждения лимитов хотя бы в 31000. Мое же сообщение вами процитирование было адресовано конкретному человеку и содержало цифры по конкретным лимитам, которые получил он и его супруга. Поэтому в подобном случае упоминание об оферте больше напоминает анекдот "гипотетически мы миллионеры, а фактически живем с б...ми" ;)
Относительно чата хейтеров - не скажу, но он в обсуждении новостей довольно часто упоминается несколькими форумчанами
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 18 вер, 2021 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6971
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:23

  Striker написав:
  Raymond написав:Подскажите, какие плюшки и оплеушки есть у кредитной карты Хамелеон в отличии от остальных (Ред,Еко,Тревел...)?

Бесконечный льготный период же, надо только платить каждый месяц ОМП 10% от общей задолженности. Уже 100 раз обсуждалось. По сути это как перманентная бесплатная рассрочка минимум на год, даже на несколько лет на самом деле.


Тоесть в этом месяце потратил по карте 10 000 грн, то в след и послед месяцах нужно все же гасить по 1000 грн в мес? и если например погасил по 1000 первые 3 мес а на 4 и 5м мес просто забыл, тогда уже будет комис?
а кеш бек тот же?
Raymond
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 16.12.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:28

  Raymond написав:
  Striker написав:
  Raymond написав:Подскажите, какие плюшки и оплеушки есть у кредитной карты Хамелеон в отличии от остальных (Ред,Еко,Тревел...)?

Бесконечный льготный период же, надо только платить каждый месяц ОМП 10% от общей задолженности. Уже 100 раз обсуждалось. По сути это как перманентная бесплатная рассрочка минимум на год, даже на несколько лет на самом деле.


Тоесть в этом месяце потратил по карте 10 000 грн, то в след и послед месяцах нужно все же гасить по 1000 грн в мес? и если например погасил по 1000 первые 3 мес а на 4 и 5м мес просто забыл, тогда уже будет комис?
а кеш бек тот же?

Представитель писал что будет не комис а штраф за просрочку ОМП. При этом карта остается в грейсе. Но это со слов представителя. Как оно в первоисточниках не скажу - не читал ;)
А в первоисточниках по кэшью есть упоминание про то что начисление орехов может прекращаться при наличии просрочки. Сопоставить одно с другим надеюсь сможете ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6971
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1913 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:28

  M-Audio написав:
  ingtrans написав:Вообще, без привязки к хамелеону, у меня создалось впечатление, что Альфа одна из самых нежадных в отношении назначения лимитов
Вот даже не знаю. Года два назад именно в этом банке у меня был самый маленький лимит, и это же единственный банк, в котором я нажимал кнопку "запросить увеличение лимита", когда находился за границей, и выбрал его весь. Отказ пришёл очень быстро.

Как по мне, из популярных банков, за которыми я более-менее слежу, Форвард дает хуже, ТАС дает хуже, ПУМБ пожалуй тоже хуже. Честно говоря, даже и не знаю, какой дает лучше. Под лучше я понимаю как готовность дать лимит, так и его величину. Некоторые новомодные банки дают чуть ли не всем просящим, но суммы, как правило, порядка 10к и меньше. Здесь же нередко встречаются суммы от 75к и до 200к, чего либо не бывает в других банках вообще, либо бывает крайне редко.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 31.07.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:31

Re: Альфа-Банк

Raymond, каждый платёжный период необходимо вносить 10 % от суммы задолженности на счёту ящера — обязательный минимальный платёж. Если его не вносить, то льготный период не исчезнет, но будет начислен штраф. Штраф является операцией, на которую льготный период не распространяется и будет начисляться 37 % годовых.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3703
З нами з: 08.03.18
Подякував: 438 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:31

  Flamingo написав:Представитель писал что будет не комис а штраф за просрочку ОМП. При этом карта остается в грейсе. Но это со слов представителя. Как оно в первоисточниках не скажу - не читал ;)
А в первоисточниках по кэшью есть упоминание про то что начисление орехов может прекращаться при наличии просрочки. Сопоставить одно с другим надеюсь сможете ;)


если орехи одинакого размера, то она того не стоит чтобы оформлять ее.
Raymond
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 16.12.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:32

  ingtrans написав:Вообще, без привязки к хамелеону, у меня создалось впечатление, что Альфа одна из самых нежадных в отношении назначения лимитов.

Вообще, да. Если не считать всякие ненужные лимиты в Моно, А-Банке, а брать реально полезные лимиты в ТАСе, Форварде, ПУМБе, Альфе, то последняя действительно выделяется из всех простотой выдачи лимитов, причём немаленьких. Жене вообще с полностью нулевой кредитной историей налили сходу 14к на Максимум, сейчас уже 54к на трёх кредитках. У меня вообще за 100к уже на 4-х кредитках, а начинал где-то с 22к. В этом плане Альфа топ.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2329
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1835 раз.
Подякували: 3205 раз.
 
Профіль
23
11
22
  #<1 ... 9800980198029803>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ingtrans, MASolomko, Yuri_61 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1987, 1988, 1989
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19885 3000775
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 11:44
jay2004
Банк Львів 1 ... 32, 33, 34
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
337 132459
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 11:30
nighthawk5
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4964, 4965, 4966
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49656 6751063
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 08:20
diplomnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19886)
18.09.2021 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.