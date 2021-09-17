Додано: Суб 18 вер, 2021 10:16

Alfa_Bank написав: До того ж і без нас у вас все вирішується достатньо швидко До того ж і без нас у вас все вирішується достатньо швидко

Flamingo, в чате хейтеров порой тоже подробно не разглашают всех нюансов. На тот момент явной информации не было.Например, при оформлении карты ящера согласно скринам можно было оформить:— полноценного кредитного;— кредитного без лимита;— дебетового.По дебетовому понятно, что лимит не нальют никогда. По кредитному без лимита по инфу в чате, я понял о вероятности получить лимит (раз в 3 месяца идёт скоринг).Затем новые представители банка здесь писали, что кредитный без лимита = дебетовому и лимит не светит. Потом появилась инфа, что лимит можно попробовать поднять по "дебетовым", но только при подачи запроса самим клиентом (это пока в реализации).Это сейчас понимаешь, что тогда про это намекали, но тогда это сразу понять нельзя было. Вот и с лимитом на ящера не было смысла инфу постить.У банка появился чат хейтеров. Фактически их можно было завлечь в бета-тестирование, чтобы заранее прошупать свои минусы в разработке. Хейтеры не знают техзадания и можно проверить ожидание и реальность.Ну тогда банку стоит поощрять пользователей форума, которые сопровождают поддержку в теме всякими плюшками/бонусамиЭто может быть куда дешевле содержать большой штат поддержки. )