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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:13
карта Хамелеон
Подскажите, какие плюшки и оплеушки есть у кредитной карты Хамелеон в отличии от остальных (Ред,Еко,Тревел...)?
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:16
Re: Альфа-Банк
Flamingo, в чате хейтеров порой тоже подробно не разглашают всех нюансов. На тот момент явной информации не было.
Например, при оформлении карты ящера согласно скринам можно было оформить:
— полноценного кредитного;
— кредитного без лимита;
— дебетового.
По дебетовому понятно, что лимит не нальют никогда. По кредитному без лимита по инфу в чате, я понял о вероятности получить лимит (раз в 3 месяца идёт скоринг).
Затем новые представители банка здесь писали, что кредитный без лимита = дебетовому и лимит не светит. Потом появилась инфа, что лимит можно попробовать поднять по "дебетовым", но только при подачи запроса самим клиентом (это пока в реализации).
Это сейчас понимаешь, что тогда про это намекали, но тогда это сразу понять нельзя было. Вот и с лимитом на ящера не было смысла инфу постить.
У банка появился чат хейтеров. Фактически их можно было завлечь в бета-тестирование, чтобы заранее прошупать свои минусы в разработке. Хейтеры не знают техзадания и можно проверить ожидание и реальность.
Ну тогда банку стоит поощрять пользователей форума, которые сопровождают поддержку в теме всякими плюшками/бонусами
Это может быть куда дешевле содержать большой штат поддержки. )
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:19
Бесконечный льготный период же, надо только платить каждый месяц ОМП 10% от общей задолженности. Уже 100 раз обсуждалось. По сути это как перманентная бесплатная рассрочка минимум на год, даже на несколько лет на самом деле.
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:23
По вашему при написании каждого сообщения нужно поднимать все первоисточники, которые появились в последнее время и не доверять всему что писалось на форуме в течение месяца в т.ч. представителем банка, а также сообщениям о фактически выданных лимитах что полностью соответствовало тому что писалось на форуме о лимите ранее? Опять таки повторюсь что пока 200000 выглядит как страховка банка на всякий случай (ну или чтобы иметь возможность наливать такой кредлим исключительно випам). О большем лимите чем 30000 можно будет говорить если массово появятся случаи утверждения лимитов хотя бы в 31000. Мое же сообщение вами процитирование было адресовано конкретному человеку и содержало цифры по конкретным лимитам, которые получил он и его супруга. Поэтому в подобном случае упоминание об оферте больше напоминает анекдот "гипотетически мы миллионеры, а фактически живем с б...ми"
Относительно чата хейтеров - не скажу, но он в обсуждении новостей довольно часто упоминается несколькими форумчанами
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 18 вер, 2021 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:23
Тоесть в этом месяце потратил по карте 10 000 грн, то в след и послед месяцах нужно все же гасить по 1000 грн в мес? и если например погасил по 1000 первые 3 мес а на 4 и 5м мес просто забыл, тогда уже будет комис?
а кеш бек тот же?
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:28
Представитель писал что будет не комис а штраф за просрочку ОМП. При этом карта остается в грейсе. Но это со слов представителя. Как оно в первоисточниках не скажу - не читал
А в первоисточниках по кэшью есть упоминание про то что начисление орехов может прекращаться при наличии просрочки. Сопоставить одно с другим надеюсь сможете
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:28
Как по мне, из популярных банков, за которыми я более-менее слежу, Форвард дает хуже, ТАС дает хуже, ПУМБ пожалуй тоже хуже. Честно говоря, даже и не знаю, какой дает лучше. Под лучше я понимаю как готовность дать лимит, так и его величину. Некоторые новомодные банки дают чуть ли не всем просящим, но суммы, как правило, порядка 10к и меньше. Здесь же нередко встречаются суммы от 75к и до 200к, чего либо не бывает в других банках вообще, либо бывает крайне редко.
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:31
Re: Альфа-Банк
Raymond, каждый платёжный период необходимо вносить 10 % от суммы задолженности на счёту ящера — обязательный минимальный платёж. Если его не вносить, то льготный период не исчезнет, но будет начислен штраф. Штраф является операцией, на которую льготный период не распространяется и будет начисляться 37 % годовых.
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:31
если орехи одинакого размера, то она того не стоит чтобы оформлять ее.
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:32
Вообще, да. Если не считать всякие ненужные лимиты в Моно, А-Банке, а брать реально полезные лимиты в ТАСе, Форварде, ПУМБе, Альфе, то последняя действительно выделяется из всех простотой выдачи лимитов, причём немаленьких. Жене вообще с полностью нулевой кредитной историей налили сходу 14к на Максимум, сейчас уже 54к на трёх кредитках. У меня вообще за 100к уже на 4-х кредитках, а начинал где-то с 22к. В этом плане Альфа топ.
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