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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 вер, 2021 10:34
Raymond, по ряду категорий орехи при оплате с кредитки и ящера % кешбека будет выше на 1 %.
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MASolomko
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Додано: Суб 18 вер, 2021 10:37
MASolomko написав:
Raymond, по ряду категорий орехи при оплате с кредитки и ящера % кешбека будет выше на 1 %.
ну это сейчас , и скорее всего так, рекламная компания, потом урежут, и видимо на такие кат. которые не очень то нужны.
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Raymond
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Додано: Суб 18 вер, 2021 10:40
ingtrans написав: M-Audio написав: ingtrans написав:
Вообще, без привязки к хамелеону, у меня создалось впечатление, что Альфа одна из самых нежадных в отношении назначения лимитов
Вот даже не знаю. Года два назад именно в этом банке у меня был самый маленький лимит, и это же единственный банк, в котором я нажимал кнопку "запросить увеличение лимита", когда находился за границей, и выбрал его весь. Отказ пришёл очень быстро.
Как по мне, из популярных банков, за которыми я более-менее слежу, Форвард дает хуже, ТАС дает хуже, ПУМБ пожалуй тоже хуже. Честно говоря, даже и не знаю, какой дает лучше. Под лучше я понимаю как готовность дать лимит, так и его величину. Некоторые новомодные банки дают чуть ли не всем просящим, но суммы, как правило, порядка 10к и меньше. Здесь же нередко встречаются суммы от 75к и до 200к, чего либо не бывает в других банках вообще, либо бывает крайне редко.
Согласен с вашим наблюдением. Имхо алла всегда была одной из щедрых. Щедрее на мой взгляд только абанка. Она кстати похоже мониторит кредлимы клиента в других банках и в случае если какой-то из банков лимит мне повышал - абанка всегда повышала мой лимит на 1000 грн.больше чем у конкурента. И сейчас мой лимит там ровно на 1000 грн. больше чем в альфе, а у моей супруги на 1000 больше чем в моне ( больше чем у мони у нее лимит только в абанке)
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Додано: Суб 18 вер, 2021 10:56
Raymond написав:
если орехи одинакого размера, то она того не стоит чтобы оформлять ее.
Глупости пишете. С оплатой всего 10% ОМП эта карта ещё выгоднее, чем Red/Максимум с бесплатной рассрочкой на 6 мес. На прошлых страницах за это уже детально расписывалось. И бесплатные рассрочки когда-то закончатся, а Хамелеон останется. Для понимания, у меня сейчас Б5 с 2% чистыми на продукты ляжет на полку и будет работать Хамелеон с 0,8% чистыми на те же продукты. В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%).
Сейчас только жду 2-3 раб. дня, чтобы Кеш'Ю точно подключился к Хамелеонам, потом это будет карта №1 в GPay.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:32
Striker написав: Raymond написав:
если орехи одинакого размера, то она того не стоит чтобы оформлять ее.
Глупости пишете. С оплатой всего 10% ОМП эта карта ещё выгоднее, чем Red/Максимум с бесплатной рассрочкой на 6 мес. На прошлых страницах за это уже детально расписывалось. И бесплатные рассрочки когда-то закончатся, а Хамелеон останется. Для понимания, у меня сейчас Б5 с 2% чистыми на продукты ляжет на полку и будет работать Хамелеон с 0,8% чистыми на те же продукты. В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%).
Сейчас только жду 2-3 раб. дня, чтобы Кеш'Ю точно подключился к Хамелеонам, потом это будет карта №1 в GPay.
я получаю 2% чистыми по кредитке ЕКО, конечно насчитывают бонусами и отовариваться только в ЕКО, но меня это устраивает.
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Raymond
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:36
Вопрос к тем кто получил лимит по замелеону за послкдние двв дня и к тем кто его не получил. По своим картам я обратил внимание что не смотря на большие лимиты по кредиткам - они были выбраны довольно сильно - не выбранная часть <30к. Может это не спроста.?Собственно вопрос - если вам лимит налили, то был ли вами выбран в этот момент по другим картам достаточно сильно - был ли не выбранный лимит по другим кредиткам вльфы больше 30к. А по тем кому лимит не дали - был ли не выбранный вами лимит по картам альфы на момент подачи заявки меньше 30к?
Хочу понять есть ли тут закономерность. Не случилось ли так что альфа наливала лимит тем у кого можно было потом уменьшить лимит по рэду или максимуе, а у кого уменьшать было нечего - шел отказ. Ведь доказано что скоринг на момент подачи заявки специально не делался и весь анализ клиента мог свестись к ответу на вопрос есть ли у него часть лимита по другим картам который можно срезать?
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Додано: Суб 18 вер, 2021 11:40
Raymond написав:
я получаю 2% чистыми по кредитке ЕКО, конечно насчитывают бонусами и отовариваться только в ЕКО, но меня это устраивает.
Ну то что у вас есть ЭКО и она вас устраивает вовсе не означает что она лучше чем хам.он и тем более не означает что не стоит попытаться хам.он получить
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