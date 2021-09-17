Додано: Суб 18 вер, 2021 11:36

Вопрос к тем кто получил лимит по замелеону за послкдние двв дня и к тем кто его не получил. По своим картам я обратил внимание что не смотря на большие лимиты по кредиткам - они были выбраны довольно сильно - не выбранная часть <30к. Может это не спроста.?Собственно вопрос - если вам лимит налили, то был ли вами выбран в этот момент по другим картам достаточно сильно - был ли не выбранный лимит по другим кредиткам вльфы больше 30к. А по тем кому лимит не дали - был ли не выбранный вами лимит по картам альфы на момент подачи заявки меньше 30к?

Хочу понять есть ли тут закономерность. Не случилось ли так что альфа наливала лимит тем у кого можно было потом уменьшить лимит по рэду или максимуе, а у кого уменьшать было нечего - шел отказ. Ведь доказано что скоринг на момент подачи заявки специально не делался и весь анализ клиента мог свестись к ответу на вопрос есть ли у него часть лимита по другим картам который можно срезать?