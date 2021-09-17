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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:34

Re: Альфа-Банк

Raymond, по ряду категорий орехи при оплате с кредитки и ящера % кешбека будет выше на 1 %.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:37

  MASolomko написав:Raymond, по ряду категорий орехи при оплате с кредитки и ящера % кешбека будет выше на 1 %.

ну это сейчас , и скорее всего так, рекламная компания, потом урежут, и видимо на такие кат. которые не очень то нужны.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:40

  ingtrans написав:
  M-Audio написав:
  ingtrans написав:Вообще, без привязки к хамелеону, у меня создалось впечатление, что Альфа одна из самых нежадных в отношении назначения лимитов
Вот даже не знаю. Года два назад именно в этом банке у меня был самый маленький лимит, и это же единственный банк, в котором я нажимал кнопку "запросить увеличение лимита", когда находился за границей, и выбрал его весь. Отказ пришёл очень быстро.

Как по мне, из популярных банков, за которыми я более-менее слежу, Форвард дает хуже, ТАС дает хуже, ПУМБ пожалуй тоже хуже. Честно говоря, даже и не знаю, какой дает лучше. Под лучше я понимаю как готовность дать лимит, так и его величину. Некоторые новомодные банки дают чуть ли не всем просящим, но суммы, как правило, порядка 10к и меньше. Здесь же нередко встречаются суммы от 75к и до 200к, чего либо не бывает в других банках вообще, либо бывает крайне редко.

Согласен с вашим наблюдением. Имхо алла всегда была одной из щедрых. Щедрее на мой взгляд только абанка. Она кстати похоже мониторит кредлимы клиента в других банках и в случае если какой-то из банков лимит мне повышал - абанка всегда повышала мой лимит на 1000 грн.больше чем у конкурента. И сейчас мой лимит там ровно на 1000 грн. больше чем в альфе, а у моей супруги на 1000 больше чем в моне ( больше чем у мони у нее лимит только в абанке)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 10:56

  Raymond написав:если орехи одинакого размера, то она того не стоит чтобы оформлять ее.

Глупости пишете. С оплатой всего 10% ОМП эта карта ещё выгоднее, чем Red/Максимум с бесплатной рассрочкой на 6 мес. На прошлых страницах за это уже детально расписывалось. И бесплатные рассрочки когда-то закончатся, а Хамелеон останется. Для понимания, у меня сейчас Б5 с 2% чистыми на продукты ляжет на полку и будет работать Хамелеон с 0,8% чистыми на те же продукты. В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%).

Сейчас только жду 2-3 раб. дня, чтобы Кеш'Ю точно подключился к Хамелеонам, потом это будет карта №1 в GPay.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:32

  Striker написав:
  Raymond написав:если орехи одинакого размера, то она того не стоит чтобы оформлять ее.

Глупости пишете. С оплатой всего 10% ОМП эта карта ещё выгоднее, чем Red/Максимум с бесплатной рассрочкой на 6 мес. На прошлых страницах за это уже детально расписывалось. И бесплатные рассрочки когда-то закончатся, а Хамелеон останется. Для понимания, у меня сейчас Б5 с 2% чистыми на продукты ляжет на полку и будет работать Хамелеон с 0,8% чистыми на те же продукты. В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%).

Сейчас только жду 2-3 раб. дня, чтобы Кеш'Ю точно подключился к Хамелеонам, потом это будет карта №1 в GPay.



я получаю 2% чистыми по кредитке ЕКО, конечно насчитывают бонусами и отовариваться только в ЕКО, но меня это устраивает.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:36

Вопрос к тем кто получил лимит по замелеону за послкдние двв дня и к тем кто его не получил. По своим картам я обратил внимание что не смотря на большие лимиты по кредиткам - они были выбраны довольно сильно - не выбранная часть <30к. Может это не спроста.?Собственно вопрос - если вам лимит налили, то был ли вами выбран в этот момент по другим картам достаточно сильно - был ли не выбранный лимит по другим кредиткам вльфы больше 30к. А по тем кому лимит не дали - был ли не выбранный вами лимит по картам альфы на момент подачи заявки меньше 30к?
Хочу понять есть ли тут закономерность. Не случилось ли так что альфа наливала лимит тем у кого можно было потом уменьшить лимит по рэду или максимуе, а у кого уменьшать было нечего - шел отказ. Ведь доказано что скоринг на момент подачи заявки специально не делался и весь анализ клиента мог свестись к ответу на вопрос есть ли у него часть лимита по другим картам который можно срезать?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 11:40

  Raymond написав:я получаю 2% чистыми по кредитке ЕКО, конечно насчитывают бонусами и отовариваться только в ЕКО, но меня это устраивает.

Ну то что у вас есть ЭКО и она вас устраивает вовсе не означает что она лучше чем хам.он и тем более не означает что не стоит попытаться хам.он получить ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 12:05

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Вопрос к тем кто получил лимит по замелеону за послкдние двв дня и к тем кто его не получил. По своим картам я обратил внимание что не смотря на большие лимиты по кредиткам - они были выбраны довольно сильно - не выбранная часть <30к. Может это не спроста.?Собственно вопрос - если вам лимит налили, то был ли вами выбран в этот момент по другим картам достаточно сильно - был ли не выбранный лимит по другим кредиткам вльфы больше 30к. А по тем кому лимит не дали - был ли не выбранный вами лимит по картам альфы на момент подачи заявки меньше 30к?
Хочу понять есть ли тут закономерность. Не случилось ли так что альфа наливала лимит тем у кого можно было потом уменьшить лимит по рэду или максимуе, а у кого уменьшать было нечего - шел отказ. Ведь доказано что скоринг на момент подачи заявки специально не делался и весь анализ клиента мог свестись к ответу на вопрос есть ли у него часть лимита по другим картам который можно срезать?
Все лимиты выбраны в 0, рассрочки. Только погасил первый платеж. Хамон - 30т. Но похоже откусили от предложения Реда. Теперь 130, было больше.
Востаннє редагувалось lel в Суб 18 вер, 2021 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 12:06

  Raymond написав:
  Striker написав:
  Raymond написав:если орехи одинакого размера, то она того не стоит чтобы оформлять ее.

Глупости пишете. С оплатой всего 10% ОМП эта карта ещё выгоднее, чем Red/Максимум с бесплатной рассрочкой на 6 мес. На прошлых страницах за это уже детально расписывалось. И бесплатные рассрочки когда-то закончатся, а Хамелеон останется. Для понимания, у меня сейчас Б5 с 2% чистыми на продукты ляжет на полку и будет работать Хамелеон с 0,8% чистыми на те же продукты. В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%).

Сейчас только жду 2-3 раб. дня, чтобы Кеш'Ю точно подключился к Хамелеонам, потом это будет карта №1 в GPay.



я получаю 2% чистыми по кредитке ЕКО, конечно насчитывают бонусами и отовариваться только в ЕКО, но меня это устраивает.


По Хамельену 1% процент что обсуждать?
Sergiys2009
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 12:22

  Flamingo написав:Вопрос к тем кто получил лимит по замелеону за послкдние двв дня и к тем кто его не получил. По своим картам я обратил внимание что не смотря на большие лимиты по кредиткам - они были выбраны довольно сильно - не выбранная часть <30к. Может это не спроста.?Собственно вопрос - если вам лимит налили, то был ли вами выбран в этот момент по другим картам достаточно сильно - был ли не выбранный лимит по другим кредиткам вльфы больше 30к. А по тем кому лимит не дали - был ли не выбранный вами лимит по картам альфы на момент подачи заявки меньше 30к?
Хочу понять есть ли тут закономерность. Не случилось ли так что альфа наливала лимит тем у кого можно было потом уменьшить лимит по рэду или максимуе, а у кого уменьшать было нечего - шел отказ. Ведь доказано что скоринг на момент подачи заявки специально не делался и весь анализ клиента мог свестись к ответу на вопрос есть ли у него часть лимита по другим картам который можно срезать?

На двух учётках рассрочек где-то на 14к + на 1к простых покупок для списания сенсационных орехов. Лимитов было ещё дофигища. Кстати, лимиты убавили только на Red'ах, на Максимумах и на Red Cash ни копейки не тронули. На моей Red был небольшой лимит 7.7к, задолженность на 3к, а лимита срезали где-то 4.5к, оставив 200 грн. :mrgreen: При этом на Хамелеона дали 22,5к, точно такой же лимит на Red Cash так и остался, на Максимуме 54к тоже остались. У жены забрали ровно 30к с Red, столько же дали на Хамелеона.

  Sergiys2009 написав:По Хамельену 1% процент что обсуждать?

Ещё одна глупость за сегодня. Вы, наверное, кроме последней страницы больше тему не читали? Хотя, на этой же странице я выше написал в чём преимущество Хамелеона над Red/Максимум и другими кредитками в целом.

А вообще, хорошо, что есть такие личности, может мне потом ещё добавят лимит на Хамелеона, если меньше народу будет с лимитами. Правильно, не надо его оформлять. :mrgreen:

  Flamingo написав:Ну то что у вас есть ЭКО и она вас устраивает вовсе не означает что она лучше чем хам.он и тем более не означает что не стоит попытаться хам.он получить ;)

Однозначно. Вам скорее всего придется закрывать дебетку и открывать по новой, как в принципе в большинстве других банков. Правда, может Алка одумается и так начнёт наливать на нулёвки, кто его знает.
Striker
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