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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9801980298039804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 12:55

  Striker написав:Вам скорее всего придется закрывать дебетку и открывать по новой, как в принципе в большинстве других банков. Правда, может Алка одумается и так начнёт наливать на нулёвки, кто его знает.

Ну ИМХО пока резких движений лучше не делать. Пока понаблюдаю. По мере погашения рассрочек снижу пока долги по аллыным кредиткам, чтобы ей в случае чего можно было лимит перераспределить.
Опять таки риторика последних дней свидетельствует о том что вероятно офпред был не совсем прав, утверждая что хам.он без лимита = дебетка на которую лимит не нальют никогда. Я конечно все еще жду его комментариев по этому поводу и по поводу того пакета доков, по которым я как бы совершил акцепт. Но на текущий момент ситуация явно выглядит так что карта у меня вовсе не дебетка + мне открыт в банке счет кредитной линии, а значит вполне может оказаться что закрывать карту не придётся а, возможно, решим с аллой вопрос лимита полюбовно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 13:07

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%).

ИМХО, этот расчет несколько оторван от реальности. Уже выше писали, что при достаточном уровне расходов через какое-то время (а при расходах 15к в месяц это случится уже через пару месяцев) Вы войдете в ритм "купил товаров на 3к - заплатил 3к минимальный платеж" с "вечным" долгом 27к. Итого, в долгосрочной перспективе при тратах с кешбэком 1% грязными хамелеон с лимитом 30к позволит сэкономить порядка 300 грн грязными в месяц практически независимо от уровня трат, что примерно соответствует Б5 при тратах около 10к в месяц на продукты, а при больших тратах хамелеон выглядит и того хуже. Соответственно, в качестве основной карты хамелеон, наверное, не будет лучшим выбором. Оптимальным выглядит его использование до выбора лимита, а дальше по 3к в месяц с остальными тратами по картам с более высоким кешбэком. Но в этом случае сложно говорить о 5-5,5% по хамелеон, поскольку его доля в общей экономии будет определяется общими тратами, и при этом чем больше траты, тем меньше процентная доля хамелеона.
В моем же конкретном случае я не вижу никакого смысла переходить с моих основных О.Карты и New Card на хамелеон, хотя по Вашим расчетам получается, что хамелеон чуть ли не выгоднее этих двух карт. Перенос же части трат на хамелеон очень даже имеет смысл.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 13:23

А кому-то дали лимит больше 30к по хамелеону?
antey718
 
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