Striker написав:Вам скорее всего придется закрывать дебетку и открывать по новой, как в принципе в большинстве других банков. Правда, может Алка одумается и так начнёт наливать на нулёвки, кто его знает.
Ну ИМХО пока резких движений лучше не делать. Пока понаблюдаю. По мере погашения рассрочек снижу пока долги по аллыным кредиткам, чтобы ей в случае чего можно было лимит перераспределить. Опять таки риторика последних дней свидетельствует о том что вероятно офпред был не совсем прав, утверждая что хам.он без лимита = дебетка на которую лимит не нальют никогда. Я конечно все еще жду его комментариев по этому поводу и по поводу того пакета доков, по которым я как бы совершил акцепт. Но на текущий момент ситуация явно выглядит так что карта у меня вовсе не дебетка + мне открыт в банке счет кредитной линии, а значит вполне может оказаться что закрывать карту не придётся а, возможно, решим с аллой вопрос лимита полюбовно
Striker написав:В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%).
ИМХО, этот расчет несколько оторван от реальности. Уже выше писали, что при достаточном уровне расходов через какое-то время (а при расходах 15к в месяц это случится уже через пару месяцев) Вы войдете в ритм "купил товаров на 3к - заплатил 3к минимальный платеж" с "вечным" долгом 27к. Итого, в долгосрочной перспективе при тратах с кешбэком 1% грязными хамелеон с лимитом 30к позволит сэкономить порядка 300 грн грязными в месяц практически независимо от уровня трат, что примерно соответствует Б5 при тратах около 10к в месяц на продукты, а при больших тратах хамелеон выглядит и того хуже. Соответственно, в качестве основной карты хамелеон, наверное, не будет лучшим выбором. Оптимальным выглядит его использование до выбора лимита, а дальше по 3к в месяц с остальными тратами по картам с более высоким кешбэком. Но в этом случае сложно говорить о 5-5,5% по хамелеон, поскольку его доля в общей экономии будет определяется общими тратами, и при этом чем больше траты, тем меньше процентная доля хамелеона. В моем же конкретном случае я не вижу никакого смысла переходить с моих основных О.Карты и New Card на хамелеон, хотя по Вашим расчетам получается, что хамелеон чуть ли не выгоднее этих двух карт. Перенос же части трат на хамелеон очень даже имеет смысл.
ingtrans написав:ИМХО, этот расчет несколько оторван от реальности. Уже выше писали, что при достаточном уровне расходов через какое-то время (а при расходах 15к в месяц это случится уже через пару месяцев) Вы войдете в ритм "купил товаров на 3к - заплатил 3к минимальный платеж" с "вечным" долгом 27к. Итого, в долгосрочной перспективе при тратах с кешбэком 1% грязными хамелеон с лимитом 30к позволит сэкономить порядка 300 грн грязными в месяц практически независимо от уровня трат, что примерно соответствует Б5 при тратах около 10к в месяц на продукты, а при больших тратах хамелеон выглядит и того хуже. Соответственно, в качестве основной карты хамелеон, наверное, не будет лучшим выбором. Оптимальным выглядит его использование до выбора лимита, а дальше по 3к в месяц с остальными тратами по картам с более высоким кешбэком. Но в этом случае сложно говорить о 5-5,5% по хамелеон, поскольку его доля в общей экономии будет определяется общими тратами, и при этом чем больше траты, тем меньше процентная доля хамелеона. В моем же конкретном случае я не вижу никакого смысла переходить с моих основных О.Карты и New Card на хамелеон, хотя по Вашим расчетам получается, что хамелеон чуть ли не выгоднее этих двух карт. Перенос же части трат на хамелеон очень даже имеет смысл.
Да, Вы правы, но с некоторыми нюансами. Во-первых, не все траты будут делаться Хамелеоном, так как ту же коммуналку можно смело платить Укрсибом или ПУМБом, а онлайн-покупки делать Укрсибом и Идеей/О.Банком. Также не всегда будут выпадать, например, Аптеки, и будет уже чередование Пудра/Хамелеон. По продуктам в АТБ (Сильпо от меня далеко) лучше платить Хамелеоном. Во-вторых, с учётом вышенаписанного, расходы с Хамелеона могут быть уже порядка 10к, а не 15к, что уже в моём случае можно растянуть на 4-5 месяцев с учётом погашений ОМП. Да, потом упрёмся в лимиты, но 4-5 месяцев "красивой жизни" это уже что-то. В-третьих, опять же в моём случае, дальше у меня будет ситуация "купил товаров на 5.25к - заплатил 5.25к минимальный платеж" с "вечным" долгом 47.25к, что уже повеселее. Получается, что хотя бы Продукты я практически полностью буду перекрывать Хамоном + иногда Б5.
ingtrans написав:Перенос же части трат на хамелеон очень даже имеет смысл.
Ну вот, смысл есть. На первых порах Хамелеон будет покрывать почти все расходы с большей выгодой, а дальше уже немалую часть расходов и выгода будет чуть поменьше.
Хотел бы уточнить по орехам Хамелеона - в крайних сообщениях в расчетах принимается, что кешбек 1% грязными, т.е. с налогами 0,8 % чистыми. Но, как я понял с форума и условий по орехам, вроде при обмене уже полученных орехов с них тоже как бы снимается налоХ (мож не так сформулировал, но вот как пример- для использования орехов - "погашения" покупки на 100 грн. надо 125 орехов)? Выходит, финальный профит - не 0,8% чистыми (которые могли бы меняться на покупку 1:1), а с этих "чистых" минус ещё 19,5% налога, или я что-то путаю?
Oberon написав:Хотел бы уточнить по орехам Хамелеона - в крайних сообщениях в расчетах принимается, что кешбек 1% грязными, т.е. с налогами 0,8 % чистыми. Но, как я понял с форума и условий по орехам, вроде при обмене уже полученных орехов с них тоже как бы снимается налоХ (мож не так сформулировал, но вот как пример- для использования орехов - "погашения" покупки на 100 грн. надо 125 орехов)? Выходит, финальный профит - не 0,8% чистыми (которые могли бы меняться на покупку 1:1), а с этих "чистых" минус ещё 19,5% налога, или я что-то путаю?
Да путаете. Вернее вас немного запутали продвинутые форумчане. Называя 0.8% они уже приводят все к чистому обмену орехов на деньги. А так орехи начисляются в виде тех процентов которые указаны. То есть на продукты начисляют честный 1%. И налоХ на пассивные доходы физлиц тут удерживается только 1 раз в момент обмена орехов на деньги
ingtrans написав:Итого, в долгосрочной перспективе при тратах с кешбэком 1% грязными хамелеон с лимитом 30к позволит сэкономить порядка 300 грн грязными в месяц практически независимо от уровня трат, что примерно соответствует Б5 при тратах около 10к в месяц на продукты, а при больших тратах хамелеон выглядит и того хуже.
Довгострок може підкинути принципово інші розклади. Кешбек, напевно, всюди здується в силу вже досягнутих проєктів по розмру комісії еквайрингу. Так, що довший пільговий період має вийте наперед.