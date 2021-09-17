Додано: Суб 18 вер, 2021 13:07

Striker написав: В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%). В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%).

ИМХО, этот расчет несколько оторван от реальности. Уже выше писали, что при достаточном уровне расходов через какое-то время (а при расходах 15к в месяц это случится уже через пару месяцев) Вы войдете в ритм "купил товаров на 3к - заплатил 3к минимальный платеж" с "вечным" долгом 27к. Итого, в долгосрочной перспективе при тратах с кешбэком 1% грязными хамелеон с лимитом 30к позволит сэкономить порядка 300 грн грязными в месяц практически независимо от уровня трат, что примерно соответствует Б5 при тратах около 10к в месяц на продукты, а при больших тратах хамелеон выглядит и того хуже. Соответственно, в качестве основной карты хамелеон, наверное, не будет лучшим выбором. Оптимальным выглядит его использование до выбора лимита, а дальше по 3к в месяц с остальными тратами по картам с более высоким кешбэком. Но в этом случае сложно говорить о 5-5,5% по хамелеон, поскольку его доля в общей экономии будет определяется общими тратами, и при этом чем больше траты, тем меньше процентная доля хамелеона.В моем же конкретном случае я не вижу никакого смысла переходить с моих основных О.Карты и New Card на хамелеон, хотя по Вашим расчетам получается, что хамелеон чуть ли не выгоднее этих двух карт. Перенос же части трат на хамелеон очень даже имеет смысл.