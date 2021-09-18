Додано: Суб 18 вер, 2021 18:50

ingtrans написав: Нюансы понятны и имеют место быть. Просто что я хочу сказать - через какое-то время, зависящее от суммы трат, эта карта превращается по сути в обычную кредитную карту Альфы с лимитом равным 10% от установленного кредитного лимита. Поэтому я и считаю, что в долгосрочной перспективе эта карта не особо лучше других - фактически ее выгода исчисляется выгодой от использования суммы кредитного лимита с рассрочкой на 10-12 месяцев. При лимите 30к и 10% годовых, как Вы считали ранее, это дает где-то 1500 грн в год грязными, то есть порядка 100 грн в месяц чистыми. При 10к расходов на продукты В5 с 2% ее уделывает, не говоря уже о картах с 5-процентным кешбэком. Нюансы понятны и имеют место быть. Просто что я хочу сказать - через какое-то время, зависящее от суммы трат, эта карта превращается по сути в обычную кредитную карту Альфы с лимитом равным 10% от установленного кредитного лимита. Поэтому я и считаю, что в долгосрочной перспективе эта карта не особо лучше других - фактически ее выгода исчисляется выгодой от использования суммы кредитного лимита с рассрочкой на 10-12 месяцев. При лимите 30к и 10% годовых, как Вы считали ранее, это дает где-то 1500 грн в год грязными, то есть порядка 100 грн в месяц чистыми. При 10к расходов на продукты В5 с 2% ее уделывает, не говоря уже о картах с 5-процентным кешбэком.

На Б5 не у всех даже лимит есть, начнём с этого. У меня на данный момент 4.2к на одном счету Пудра+Б5 с общим кэшбэком. То есть, ни о каких покупках за 10к без пополнения раньше времени и речи быть не может. По поводу карт с 5% - это актуально, если у Вас Сильпо под боком. У меня вокруг огромная куча АТБ, но не Сильпо. В АТБ раньше можно было покупать онлайн за ту же цену, что и в самом магазине, а теперь в онлайн заказе все цены стали завышены на все товары, что даже с 5% уже не имеет смысла так покупать. Также очень даже может быть, что 30к это не потолок, и со временем ещё начнут добавлять. По факту на данный момент мне хватит на 4-5 месяцев, а дальше будет дополнительная карта к остальной куче карт, типа часть покупок будет с Б5, другая часть с Хамелеона, ещё что-то с ПУМБа и т.д.