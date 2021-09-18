Flamingo написав:Вопрос к тем кто получил лимит по замелеону за послкдние двв дня и к тем кто его не получил. По своим картам я обратил внимание что не смотря на большие лимиты по кредиткам - они были выбраны довольно сильно - не выбранная часть <30к. Может это не спроста.?Собственно вопрос - если вам лимит налили, то был ли вами выбран в этот момент по другим картам достаточно сильно - был ли не выбранный лимит по другим кредиткам вльфы больше 30к. А по тем кому лимит не дали - был ли не выбранный вами лимит по картам альфы на момент подачи заявки меньше 30к? Хочу понять есть ли тут закономерность. Не случилось ли так что альфа наливала лимит тем у кого можно было потом уменьшить лимит по рэду или максимуе, а у кого уменьшать было нечего - шел отказ. Ведь доказано что скоринг на момент подачи заявки специально не делался и весь анализ клиента мог свестись к ответу на вопрос есть ли у него часть лимита по другим картам который можно срезать?
40% потрачено. Не дали. Общий лимит - многим и не снился.
Striker написав:В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%).
ИМХО, этот расчет несколько оторван от реальности
+1 Тоже не понимаю эйфорию от хамона. Для тех, у кого кредлима хамона хватит на целый год ежемесячных расходов - да, конечно. А для клиентов с 10к кредлима, которые выжирают эти самые 10к за пару недель - не вижу повода для эйфории. Будут 6-тизначные кредлимы - да, будет интересно. А пока - так, баловство
Аналогично. Да, выгода есть, но она не такая большая, чтобы прям бросить все карты и пользоваться только этой. В долгосрочной перспективе никаких 5-5,5% и близко нет.
Striker написав:Да, Вы правы, но с некоторыми нюансами.
Нюансы понятны и имеют место быть. Просто что я хочу сказать - через какое-то время, зависящее от суммы трат, эта карта превращается по сути в обычную кредитную карту Альфы с лимитом равным 10% от установленного кредитного лимита. Поэтому я и считаю, что в долгосрочной перспективе эта карта не особо лучше других - фактически ее выгода исчисляется выгодой от использования суммы кредитного лимита с рассрочкой на 10-12 месяцев. При лимите 30к и 10% годовых, как Вы считали ранее, это дает где-то 1500 грн в год грязными, то есть порядка 100 грн в месяц чистыми. При 10к расходов на продукты В5 с 2% ее уделывает, не говоря уже о картах с 5-процентным кешбэком.
Flamingo написав:Вопрос к тем кто получил лимит по замелеону за послкдние двв дня и к тем кто его не получил. По своим картам я обратил внимание что не смотря на большие лимиты по кредиткам - они были выбраны довольно сильно - не выбранная часть <30к. Может это не спроста.?Собственно вопрос - если вам лимит налили, то был ли вами выбран в этот момент по другим картам достаточно сильно - был ли не выбранный лимит по другим кредиткам вльфы больше 30к. А по тем кому лимит не дали - был ли не выбранный вами лимит по картам альфы на момент подачи заявки меньше 30к? Хочу понять есть ли тут закономерность. Не случилось ли так что альфа наливала лимит тем у кого можно было потом уменьшить лимит по рэду или максимуе, а у кого уменьшать было нечего - шел отказ. Ведь доказано что скоринг на момент подачи заявки специально не делался и весь анализ клиента мог свестись к ответу на вопрос есть ли у него часть лимита по другим картам который можно срезать?
Саме так - в мене нема кредиток альфи, а значить нема від чого відкусювати для Хам.ону, і в Оферті світить нуль .
ingtrans написав:Нюансы понятны и имеют место быть. Просто что я хочу сказать - через какое-то время, зависящее от суммы трат, эта карта превращается по сути в обычную кредитную карту Альфы с лимитом равным 10% от установленного кредитного лимита. Поэтому я и считаю, что в долгосрочной перспективе эта карта не особо лучше других - фактически ее выгода исчисляется выгодой от использования суммы кредитного лимита с рассрочкой на 10-12 месяцев. При лимите 30к и 10% годовых, как Вы считали ранее, это дает где-то 1500 грн в год грязными, то есть порядка 100 грн в месяц чистыми. При 10к расходов на продукты В5 с 2% ее уделывает, не говоря уже о картах с 5-процентным кешбэком.
На Б5 не у всех даже лимит есть, начнём с этого. У меня на данный момент 4.2к на одном счету Пудра+Б5 с общим кэшбэком. То есть, ни о каких покупках за 10к без пополнения раньше времени и речи быть не может. По поводу карт с 5% - это актуально, если у Вас Сильпо под боком. У меня вокруг огромная куча АТБ, но не Сильпо. В АТБ раньше можно было покупать онлайн за ту же цену, что и в самом магазине, а теперь в онлайн заказе все цены стали завышены на все товары, что даже с 5% уже не имеет смысла так покупать. Также очень даже может быть, что 30к это не потолок, и со временем ещё начнут добавлять. По факту на данный момент мне хватит на 4-5 месяцев, а дальше будет дополнительная карта к остальной куче карт, типа часть покупок будет с Б5, другая часть с Хамелеона, ещё что-то с ПУМБа и т.д.