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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9803980498059806>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:22

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:Вопрос к тем кто получил лимит по замелеону за послкдние двв дня и к тем кто его не получил. По своим картам я обратил внимание что не смотря на большие лимиты по кредиткам - они были выбраны довольно сильно - не выбранная часть <30к. Может это не спроста.?Собственно вопрос - если вам лимит налили, то был ли вами выбран в этот момент по другим картам достаточно сильно - был ли не выбранный лимит по другим кредиткам вльфы больше 30к. А по тем кому лимит не дали - был ли не выбранный вами лимит по картам альфы на момент подачи заявки меньше 30к?
Хочу понять есть ли тут закономерность. Не случилось ли так что альфа наливала лимит тем у кого можно было потом уменьшить лимит по рэду или максимуе, а у кого уменьшать было нечего - шел отказ. Ведь доказано что скоринг на момент подачи заявки специально не делался и весь анализ клиента мог свестись к ответу на вопрос есть ли у него часть лимита по другим картам который можно срезать?
40% потрачено. Не дали. Общий лимит - многим и не снился.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:26

  ingtrans написав:
  Striker написав:В итоге, разница в конечном профите на Хамелеоне минимум на 2% выше, чем с Б5 (Б5 ~3%, Хамелеон от 5-5,5%).

ИМХО, этот расчет несколько оторван от реальности

+1
Тоже не понимаю эйфорию от хамона.
Для тех, у кого кредлима хамона хватит на целый год ежемесячных расходов - да, конечно.
А для клиентов с 10к кредлима, которые выжирают эти самые 10к за пару недель - не вижу повода для эйфории.
Будут 6-тизначные кредлимы - да, будет интересно.
А пока - так, баловство
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 16:35

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Тоже не понимаю эйфорию от хамона.

Аналогично. Да, выгода есть, но она не такая большая, чтобы прям бросить все карты и пользоваться только этой. В долгосрочной перспективе никаких 5-5,5% и близко нет.

  Striker написав:Да, Вы правы, но с некоторыми нюансами.

Нюансы понятны и имеют место быть. Просто что я хочу сказать - через какое-то время, зависящее от суммы трат, эта карта превращается по сути в обычную кредитную карту Альфы с лимитом равным 10% от установленного кредитного лимита. Поэтому я и считаю, что в долгосрочной перспективе эта карта не особо лучше других - фактически ее выгода исчисляется выгодой от использования суммы кредитного лимита с рассрочкой на 10-12 месяцев. При лимите 30к и 10% годовых, как Вы считали ранее, это дает где-то 1500 грн в год грязными, то есть порядка 100 грн в месяц чистыми. При 10к расходов на продукты В5 с 2% ее уделывает, не говоря уже о картах с 5-процентным кешбэком.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:24

  Flamingo написав:Вопрос к тем кто получил лимит по замелеону за послкдние двв дня и к тем кто его не получил. По своим картам я обратил внимание что не смотря на большие лимиты по кредиткам - они были выбраны довольно сильно - не выбранная часть <30к. Может это не спроста.?Собственно вопрос - если вам лимит налили, то был ли вами выбран в этот момент по другим картам достаточно сильно - был ли не выбранный лимит по другим кредиткам вльфы больше 30к. А по тем кому лимит не дали - был ли не выбранный вами лимит по картам альфы на момент подачи заявки меньше 30к?
Хочу понять есть ли тут закономерность. Не случилось ли так что альфа наливала лимит тем у кого можно было потом уменьшить лимит по рэду или максимуе, а у кого уменьшать было нечего - шел отказ. Ведь доказано что скоринг на момент подачи заявки специально не делался и весь анализ клиента мог свестись к ответу на вопрос есть ли у него часть лимита по другим картам который можно срезать?

Саме так - в мене нема кредиток альфи, а значить нема від чого відкусювати для Хам.ону, і в Оферті світить нуль .
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:50

  ingtrans написав:Нюансы понятны и имеют место быть. Просто что я хочу сказать - через какое-то время, зависящее от суммы трат, эта карта превращается по сути в обычную кредитную карту Альфы с лимитом равным 10% от установленного кредитного лимита. Поэтому я и считаю, что в долгосрочной перспективе эта карта не особо лучше других - фактически ее выгода исчисляется выгодой от использования суммы кредитного лимита с рассрочкой на 10-12 месяцев. При лимите 30к и 10% годовых, как Вы считали ранее, это дает где-то 1500 грн в год грязными, то есть порядка 100 грн в месяц чистыми. При 10к расходов на продукты В5 с 2% ее уделывает, не говоря уже о картах с 5-процентным кешбэком.

На Б5 не у всех даже лимит есть, начнём с этого. У меня на данный момент 4.2к на одном счету Пудра+Б5 с общим кэшбэком. То есть, ни о каких покупках за 10к без пополнения раньше времени и речи быть не может. По поводу карт с 5% - это актуально, если у Вас Сильпо под боком. У меня вокруг огромная куча АТБ, но не Сильпо. В АТБ раньше можно было покупать онлайн за ту же цену, что и в самом магазине, а теперь в онлайн заказе все цены стали завышены на все товары, что даже с 5% уже не имеет смысла так покупать. Также очень даже может быть, что 30к это не потолок, и со временем ещё начнут добавлять. По факту на данный момент мне хватит на 4-5 месяцев, а дальше будет дополнительная карта к остальной куче карт, типа часть покупок будет с Б5, другая часть с Хамелеона, ещё что-то с ПУМБа и т.д.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:50

Re: Альфа-Банк

Ну не знаю, як хто рахує, а як на мене - при макс.ліміту по Хамону - це цілорічні 27 алкиних дармових тисяч десь на пенсійній картці Форварда
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:15

  Faceless написав:Пришло сообщение - с Red срезали лимит на размер лимита хамелеона

а перед оформлением они как-то предупреждали об этом?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:41

Re: Альфа-Банк

Ромасик написав:
  Faceless написав:Пришло сообщение - с Red срезали лимит на размер лимита хамелеона

а перед оформлением они как-то предупреждали об этом?
Нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:44

Хм... А представитель то оказывается форум посещает и в выходной. Но ничего не пишет. А на красном пишет. Чудно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 19:47

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:А на красном пишет.

Потому что "красный" день календаря :)

  Ромасик написав:а перед оформлением они как-то предупреждали об этом?

А должны были?
ingtrans
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