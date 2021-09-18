ну вот какие-то скрины скидывают с предупреждениями
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Додано: Суб 18 вер, 2021 20:05
Додано: Суб 18 вер, 2021 20:11
Додано: Суб 18 вер, 2021 20:15
Re: Альфа-Банк
Так и на хамелеоне не у всех кредитный лимит есть Вы же сами с Б5 сравнивали, вот я и продолжил. У меня-то основные расходы по О.Карте, а не по Б5.
У меня тоже 3 АТБ и не одного Сильпо, поэтому покупаю исключительно в АТБ. У них и сейчас цены что онлайн, что в магазине одинаковые. Но в магазине есть сидки на отдельные товары при покупке картой АТБ. Карту АТБ не оформлял, потому что эти скидки далеко не на все товары и в итоге даже если оплачивать Б5 в магазине, то в сумме кешбэк будет больше.
Ну так а какой же выхлоп показывает такой расчет? Я понимаю, что 27к греют душу, но цифры более интересны. И как насчет случая, когда Форвард уже заполнен под завязку?
Додано: Суб 18 вер, 2021 20:27
ingtrans
Может не все товары, но часть товаров точно в онлайн заказе с наценкой. Я каждую неделю смотрю скидки через приложение АТБ, но там часто не все товары показывает, поэтому смотрю сам на сайте нужные мне товары. Так вот, цена по акции на сайте допустим 27.20, а придя в магазин на ценнике висит цена со скидкой (не Аваль) 26.70. И так практически на всех нужных мне товарах. Раньше тоже покупал иногда через онлайн заказ, теперь из-за наценок это бессмысленно.
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