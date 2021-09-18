ну вот какие-то скрины скидывают с предупреждениями
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Додано: Суб 18 вер, 2021 20:05
Додано: Суб 18 вер, 2021 20:11
Додано: Суб 18 вер, 2021 20:15
Re: Альфа-Банк
Так и на хамелеоне не у всех кредитный лимит есть Вы же сами с Б5 сравнивали, вот я и продолжил. У меня-то основные расходы по О.Карте, а не по Б5.
У меня тоже 3 АТБ и не одного Сильпо, поэтому покупаю исключительно в АТБ. У них и сейчас цены что онлайн, что в магазине одинаковые. Но в магазине есть сидки на отдельные товары при покупке картой АТБ. Карту АТБ не оформлял, потому что эти скидки далеко не на все товары и в итоге даже если оплачивать Б5 в магазине, то в сумме кешбэк будет больше.
Ну так а какой же выхлоп показывает такой расчет? Я понимаю, что 27к греют душу, но цифры более интересны. И как насчет случая, когда Форвард уже заполнен под завязку?
Додано: Суб 18 вер, 2021 20:27
ingtrans
Может не все товары, но часть товаров точно в онлайн заказе с наценкой. Я каждую неделю смотрю скидки через приложение АТБ, но там часто не все товары показывает, поэтому смотрю сам на сайте нужные мне товары. Так вот, цена по акции на сайте допустим 27.20, а придя в магазин на ценнике висит цена со скидкой (не Аваль) 26.70. И так практически на всех нужных мне товарах. Раньше тоже покупал иногда через онлайн заказ, теперь из-за наценок это бессмысленно.
Додано: Суб 18 вер, 2021 20:39
Re: Альфа-Банк
Вы не учитываете, что заказанные онлайн, пробивают на кассе точно так же, как и товары, приобретенные в магазине. В этом я уверен, потому что присутствовал при этом процессе. Поэтому общая стоимость товаров, заказанных онлайн, не является окончательной - сумму для оплаты присылают после того как собранные товары пробьют на кассе. И поэтому цена при заказе онлайн будет такой же, как и при покупке в магазине. Не исключаю, что цены в онлайн-магазине могут быть указаны с ошибками, но окончательная сумма все равно будет по ценникам магазина.
Додано: Суб 18 вер, 2021 20:55
Додано: Суб 18 вер, 2021 21:08
Re: Альфа-Банк
Попробуйте. Тот творог я, кстати, тоже периодически покупаю. У него обычная цена 41.90, а со скидкой 37.90, как и в данный момент.
++
Да и вообще на все эти товары цена онлайн сейчас такая же, как у Вас в чеке.
Додано: Суб 18 вер, 2021 21:27
Не знаю в чём прикол, может от города зависит, но у меня даже на компе вот такую цену показывает.
Додано: Суб 18 вер, 2021 21:43
Re: Альфа-Банк
Мне казалось, что мы из одного города. Вы магазин выбрали перед тем как цены смотреть?
Додано: Суб 18 вер, 2021 21:57
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