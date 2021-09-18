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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9804980598069807>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:05

  ingtrans написав:
  Ромасик написав:а перед оформлением они как-то предупреждали об этом?

А должны были?

ну вот какие-то скрины скидывают с предупреждениями
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:11

  Ромасик написав:
  ingtrans написав:
  Ромасик написав:а перед оформлением они как-то предупреждали об этом?

А должны были?

ну вот какие-то скрины скидывают с предупреждениями

Так то после оформления, а не перед.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:15

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:На Б5 не у всех даже лимит есть, начнём с этого.

Так и на хамелеоне не у всех кредитный лимит есть :) Вы же сами с Б5 сравнивали, вот я и продолжил. У меня-то основные расходы по О.Карте, а не по Б5.

  Striker написав:По поводу карт с 5% - это актуально, если у Вас Сильпо под боком. У меня вокруг огромная куча АТБ, но не Сильпо. В АТБ раньше можно было покупать онлайн за ту же цену, что и в самом магазине, а теперь в онлайн заказе все цены стали завышены на все товары, что даже с 5% уже не имеет смысла так покупать.

У меня тоже 3 АТБ и не одного Сильпо, поэтому покупаю исключительно в АТБ. У них и сейчас цены что онлайн, что в магазине одинаковые. Но в магазине есть сидки на отдельные товары при покупке картой АТБ. Карту АТБ не оформлял, потому что эти скидки далеко не на все товары и в итоге даже если оплачивать Б5 в магазине, то в сумме кешбэк будет больше.

  1finanсier написав:Ну не знаю, як хто рахує, а як на мене - при макс.ліміту по Хамону - це цілорічні 27 алкиних дармових тисяч десь на пенсійній картці Форварда

Ну так а какой же выхлоп показывает такой расчет? Я понимаю, что 27к греют душу, но цифры более интересны. И как насчет случая, когда Форвард уже заполнен под завязку?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:27

ingtrans
Может не все товары, но часть товаров точно в онлайн заказе с наценкой. Я каждую неделю смотрю скидки через приложение АТБ, но там часто не все товары показывает, поэтому смотрю сам на сайте нужные мне товары. Так вот, цена по акции на сайте допустим 27.20, а придя в магазин на ценнике висит цена со скидкой (не Аваль) 26.70. И так практически на всех нужных мне товарах. Раньше тоже покупал иногда через онлайн заказ, теперь из-за наценок это бессмысленно.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:39

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Так вот, цена по акции на сайте допустим 27.20, а придя в магазин на ценнике висит цена со скидкой (не Аваль) 26.70.

Вы не учитываете, что заказанные онлайн, пробивают на кассе точно так же, как и товары, приобретенные в магазине. В этом я уверен, потому что присутствовал при этом процессе. Поэтому общая стоимость товаров, заказанных онлайн, не является окончательной - сумму для оплаты присылают после того как собранные товары пробьют на кассе. И поэтому цена при заказе онлайн будет такой же, как и при покупке в магазине. Не исключаю, что цены в онлайн-магазине могут быть указаны с ошибками, но окончательная сумма все равно будет по ценникам магазина.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 20:55

ingtrans
Ну, не знаю, это надо пробовать тогда. Вот сравните что на сайте, а что в чеке.

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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:08

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Ну, не знаю, это надо пробовать тогда. Вот сравните что на сайте, а что в чеке.

Попробуйте. Тот творог я, кстати, тоже периодически покупаю. У него обычная цена 41.90, а со скидкой 37.90, как и в данный момент.Зображення

++
Да и вообще на все эти товары цена онлайн сейчас такая же, как у Вас в чеке.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:27

  ingtrans написав:Попробуйте. Тот творог я, кстати, тоже периодически покупаю. У него обычная цена 41.90, а со скидкой 37.90, как и в данный момент.

++
Да и вообще на все эти товары цена онлайн сейчас такая же, как у Вас в чеке.

Не знаю в чём прикол, может от города зависит, но у меня даже на компе вот такую цену показывает.
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:43

Re: Альфа-Банк

Мне казалось, что мы из одного города. Вы магазин выбрали перед тем как цены смотреть?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 21:57

  ingtrans написав:Так то после оформления, а не перед.

ну вот же явно перед оформлением
  Rimlyanin1 написав:Знайшов в повідомленнях в додатку сенс про хамелеон і цікаве речення про зниження лімітуЗображення
Ромасик
 
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