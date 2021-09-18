Додано: Суб 18 вер, 2021 20:15

Striker написав: На Б5 не у всех даже лимит есть, начнём с этого. На Б5 не у всех даже лимит есть, начнём с этого.

Striker написав: По поводу карт с 5% - это актуально, если у Вас Сильпо под боком. У меня вокруг огромная куча АТБ, но не Сильпо. В АТБ раньше можно было покупать онлайн за ту же цену, что и в самом магазине, а теперь в онлайн заказе все цены стали завышены на все товары, что даже с 5% уже не имеет смысла так покупать. По поводу карт с 5% - это актуально, если у Вас Сильпо под боком. У меня вокруг огромная куча АТБ, но не Сильпо. В АТБ раньше можно было покупать онлайн за ту же цену, что и в самом магазине, а теперь в онлайн заказе все цены стали завышены на все товары, что даже с 5% уже не имеет смысла так покупать.

1finanсier написав: Ну не знаю, як хто рахує, а як на мене - при макс.ліміту по Хамону - це цілорічні 27 алкиних дармових тисяч десь на пенсійній картці Форварда Ну не знаю, як хто рахує, а як на мене - при макс.ліміту по Хамону - це цілорічні 27 алкиних дармових тисяч десь на пенсійній картці Форварда

Так и на хамелеоне не у всех кредитный лимит естьВы же сами с Б5 сравнивали, вот я и продолжил. У меня-то основные расходы по О.Карте, а не по Б5.У меня тоже 3 АТБ и не одного Сильпо, поэтому покупаю исключительно в АТБ. У них и сейчас цены что онлайн, что в магазине одинаковые. Но в магазине есть сидки на отдельные товары при покупке картой АТБ. Карту АТБ не оформлял, потому что эти скидки далеко не на все товары и в итоге даже если оплачивать Б5 в магазине, то в сумме кешбэк будет больше.Ну так а какой же выхлоп показывает такой расчет? Я понимаю, что 27к греют душу, но цифры более интересны. И как насчет случая, когда Форвард уже заполнен под завязку?