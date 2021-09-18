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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 вер, 2021 22:04
Ромасик Да, мне тоже такое приходило. но срезали только по одному реду. вторая ред и максимка остались без изменений
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Додано: Суб 18 вер, 2021 22:19
ingtrans написав:
Мне казалось, что мы из одного города. Вы магазин выбрали перед тем как цены смотреть?
Всё, теперь нормальная цена, действительно надо было выбрать конкретный магазин. Я был залогинен и думал, что и адрес моего АТБ, в котором я уже неоднократно забирал заказы, был по умолчанию выбран. И не мог даже подумать, что цена от этого может как-то меняться.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 22:40
orhidf написав:Ромасик
Да, мне тоже такое приходило. но срезали только по одному реду. вторая ред и максимка остались без изменений
а у меня лимит по реду есть условием премиум-обслуживания. По этому для меня очень критично, чтобы его не порезали (случайно)
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Додано: Суб 18 вер, 2021 22:44
antey718 написав: ol_zy написав:
Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.
Я так понимаю что все же стратегия уменьшить кредлим по имеющимся кредиткам и перевыпустить хамелеона может сработать.
Мне кажеться, немного не так. Надо иметь на реде не используемых >30К и тогда хам-он можно выпустить с 30К за счет этого лимита. Т.е. самому ничего уменьшать не надо - альфа сама перераспределит. Или есть кейсы, что на реде есть овер 30К (доступных к использованию) , а хам-он с 0 дали?
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