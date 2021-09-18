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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9804980598069807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
287
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 22:04

Ромасик Да, мне тоже такое приходило. но срезали только по одному реду. вторая ред и максимка остались без изменений
orhidf
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 22:19

  ingtrans написав:Мне казалось, что мы из одного города. Вы магазин выбрали перед тем как цены смотреть?

Всё, теперь нормальная цена, действительно надо было выбрать конкретный магазин. Я был залогинен и думал, что и адрес моего АТБ, в котором я уже неоднократно забирал заказы, был по умолчанию выбран. И не мог даже подумать, что цена от этого может как-то меняться.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 22:40

  orhidf написав:Ромасик Да, мне тоже такое приходило. но срезали только по одному реду. вторая ред и максимка остались без изменений

а у меня лимит по реду есть условием премиум-обслуживания. По этому для меня очень критично, чтобы его не порезали (случайно)
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 22:44

  antey718 написав:
  ol_zy написав:Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.


Я так понимаю что все же стратегия уменьшить кредлим по имеющимся кредиткам и перевыпустить хамелеона может сработать.

Мне кажеться, немного не так. Надо иметь на реде не используемых >30К и тогда хам-он можно выпустить с 30К за счет этого лимита. Т.е. самому ничего уменьшать не надо - альфа сама перераспределит. Или есть кейсы, что на реде есть овер 30К (доступных к использованию) , а хам-он с 0 дали?
ol_zy
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