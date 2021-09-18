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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 вер, 2021 22:04
Ромасик Да, мне тоже такое приходило. но срезали только по одному реду. вторая ред и максимка остались без изменений
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orhidf
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Додано: Суб 18 вер, 2021 22:19
ingtrans написав:
Мне казалось, что мы из одного города. Вы магазин выбрали перед тем как цены смотреть?
Всё, теперь нормальная цена, действительно надо было выбрать конкретный магазин. Я был залогинен и думал, что и адрес моего АТБ, в котором я уже неоднократно забирал заказы, был по умолчанию выбран. И не мог даже подумать, что цена от этого может как-то меняться.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 22:40
orhidf написав:Ромасик
Да, мне тоже такое приходило. но срезали только по одному реду. вторая ред и максимка остались без изменений
а у меня лимит по реду есть условием премиум-обслуживания. По этому для меня очень критично, чтобы его не порезали (случайно)
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Ромасик
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Додано: Суб 18 вер, 2021 22:44
antey718 написав: ol_zy написав:
Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.
Я так понимаю что все же стратегия уменьшить кредлим по имеющимся кредиткам и перевыпустить хамелеона может сработать.
Мне кажеться, немного не так. Надо иметь на реде не используемых >30К и тогда хам-он можно выпустить с 30К за счет этого лимита. Т.е. самому ничего уменьшать не надо - альфа сама перераспределит. Или есть кейсы, что на реде есть овер 30К (доступных к использованию) , а хам-он с 0 дали?
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ol_zy
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Додано: Нед 19 вер, 2021 01:36
ol_zy написав:
Или есть кейсы, что на реде есть овер 30К (доступных к использованию) , а хам-он с 0 дали?
Есть.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:27
ol_zy написав: antey718 написав: ol_zy написав:
Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.
Я так понимаю что все же стратегия уменьшить кредлим по имеющимся кредиткам и перевыпустить хамелеона может сработать.
Мне кажеться, немного не так. Надо иметь на реде не используемых >30К и тогда хам-он можно выпустить с 30К за счет этого лимита. Т.е. самому ничего уменьшать не надо - альфа сама перераспределит. Или есть кейсы, что на реде есть овер 30К (доступных к использованию) , а хам-он с 0 дали?
Так, правильно. Самостійно зменшувати не треба. Кредитний ліміт перерозподіляли тим, хто не користується повним лімітом на Реді. Тому частину перекидали на Хамелеон
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Alfa_Bank
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:44
Alfa_Bank написав:
Так, правильно. Самостійно зменшувати не треба. Кредитний ліміт перерозподіляли тим, хто не користується повним лімітом на Реді. Тому частину перекидали на Хамелеон
Я,например, недавно пользуюсь Ред,и просто не успел потратить весь (почти весь) лимит за 10 дней.Тоже порезали,хотя на эти грошики были планы(
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novichok
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:51
Alfa_Bank написав:
Кредитний ліміт перерозподіляли тим, хто не користується повним лімітом на Реді.
Ну всё, красненькую на полку. Пусть отдохнёт до лучших времён
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:54
открылись категории и чет после моно бедненько все выглядит - 1% продукты + не нужное вообще цветы, рестораны. хз в чем тут профит
+есть возможность вируталки бесплатные тут выпускать? чет не нашел таких функций
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