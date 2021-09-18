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Альфа-Банк
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:58
ol_zy написав: antey718 написав: ol_zy написав:
Только заметил. Хам-он мне с 30К дали и от реда (которая лежит в резерве) этих 30К отщипнули.
Я так понимаю что все же стратегия уменьшить кредлим по имеющимся кредиткам и перевыпустить хамелеона может сработать.
Мне кажеться, немного не так. Надо иметь на реде не используемых >30К и тогда хам-он можно выпустить с 30К за счет этого лимита. Т.е. самому ничего уменьшать не надо - альфа сама перераспределит. Или есть кейсы, что на реде есть овер 30К (доступных к использованию) , а хам-он с 0 дали?
у меня такое, но хамон давали в первой волне. Сейчас закрою и посмотрю.
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Ромасик
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Додано: Нед 19 вер, 2021 09:00
Starter написав:
открылись категории и чет после моно бедненько все выглядит - 1% продукты + не нужное вообще цветы, рестораны. хз в чем тут профит
Так и в моно же сейчас есть цветы и рестораны, а также кино, книги и развлечения, что большинству клиентов, наверное, не очень нужно. Если по сути нужны только продукты, то лучше не открывать карту не здесь (да и даже не в моно).
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ingtrans
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Додано: Нед 19 вер, 2021 09:27
Starter написав:
открылись категории и чет после моно бедненько все выглядит - 1% продукты + не нужное вообще цветы, рестораны. хз в чем тут профит
Родная душа
У меня тоже в основном продукты в расходах. Более того, если тортик брать в "Сильпо", то это хотя бы "продукты", а если в соседнем магазичике, который свои булочки делает, то это уже "кондитерская" и за неё только 0.5% из за GPay, хотя у Мони это тоже продукты. Бонусом за GPay тоже на практике почти не пользуюсь: интернет, мобильная связь, почта - за это всё не начисляют. Брал Алку экспериментально ради 1% кэшбека за входящие деньги. Сейчас эта акция окончится и именно ради кэшбека Алка точно смысл потеряет. Тем более, что хамон дали с нулевым кредитным лимитом, поэтому по нему повышенный кэшбек не светит.
Востаннє редагувалось moveton
в Нед 19 вер, 2021 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 09:30
Ромасик написав:
Сейчас закрою и посмотрю.
Твоя заявка будет обработана в ближайший рабочий день. До этого счёт и карта будут работать )
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MASolomko
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Додано: Нед 19 вер, 2021 09:43
MASolomko написав: Ромасик написав:
Сейчас закрою и посмотрю.
Твоя заявка будет обработана в ближайший рабочий день. До этого счёт и карта будут работать )
"сейчас" я имел в виду более растяжимое понятие)) Пока что подал заявку по снижению кредлимита на эпике.
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Ромасик
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Додано: Нед 19 вер, 2021 09:53
Уважаемый представитель банка - понимаю что вы весьма избирательно относитесь к данному форуму и отвечаете иут весьма редко и очень избирательно. Но вот осмелюсь ы очередной раз указать на, как мне кажется явный ляп в информации по хам.ону. Ну или если все действительно так как там написано тогда подтвердите что информация в ваших источниках и вправду верна.
Итак как известно МПС виза по свои м премиальным картам предоставляет ряд услуг, в т.ч. так называемые аэропортовые сервисы (в т.ч. упаковка багажа, посещения лаунжей, fast track и т.п.). При этом по всем сервисам у визы есть ограничения по количеству их использования в год в зависимости от класса карты, но нигде кроме сервиса FastTrack нету ограничения относительно того что данной услугой можно пользоваться не чаще чем 1 раз в 12 часов (по фаст-траку такое ограничение есть). Тем не менее в приложении Sense SuperApp по карте хамелеон в разделе управление и подразделе аэропортовые сервисы указана информация что посещение лаунжей возможно "в пределах доступного лимита но не чаще чем один раз в 12 часов".
Внимание вопрос: "Данное ограничение действительно существует по картам хамелеон или это недостоверная информация, которая появилась вследстие небрежного отношения сотрудников альфа банка к своим обязанностям. Напомню у самой визы подобные ограничения по данной услуге отсутствуют. Но у вищы общепринятая практика, что с разными банками заключены разные договора и напрлнение отдельных сервисов может отличаться (как к примеру несколько лет назад альфа эмитировала пакетные карты класса платинум - которые вообще не учавствовали в бонусных программах Визы). Поэтому и хочу получить уточнение по озвученному вопросу "из первых уст". Вопрос актуален по той причине что большинство дальних перелетов (например, на Карибы или страны ЮВА) осуществляется из Украины с пересадками. Причем пересадочные аэропорты (например Париж, Мадрид, Амстердам, Стамбул, Доха, Дубай и т.п.) находятся в 2-8 часах лета а значит, если указанное ограничение для карт хамелеон реально существует, использовать данные карты для таких поездок будет как минимум неудобно. Если же данное условие просто ляп организуйте пожалуйста его устранение со всех ресурсов альфа банка. Ну и надеюсь на вашу лояльность если вдруг встанет вопрос кто по вашему мнению заслуживает на плед/зонтик/термокружку
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Flamingo
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Додано: Нед 19 вер, 2021 09:56
moveton написав:
Тем более, что хамон дали с нулевым кредитным лимитом, поэтому по нему повышенный кэшбек не светит.
В условия орехов Кэшью нет разницы по кврте хамелеон за какие деньги (свои или кредитные) будет покупка. Поэтому повышенный процент если он предусмотрен будет применяться и для оплат хам.оном без лимита
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Flamingo
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Додано: Нед 19 вер, 2021 09:57
Flamingo написав:
ляп в информации по хам.ону.
Почему только по хамелеону? По другим картам в Sense точно такая же ситуация.
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ingtrans
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:01
ingtrans написав: Flamingo написав:
ляп в информации по хам.ону.
Почему только по хамелеону? По другим картам в Sense точно такая же ситуация.
Извините не знал.
У меня уже давно (с тех пор как алла повысила лимит остатков на всех счетах для бесплатности по платинум блеку выше 200к) нет никаких других премиальных карт от альфы - поэтому посмотреть в сенсе их свойства как бы не могу.
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Flamingo
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