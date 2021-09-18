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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Striker
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:11
Flamingo написав:
Уважаемый представитель банка - понимаю что вы весьма избирательно относитесь к данному форуму и отвечаете иут весьма редко и очень избирательно. Но вот осмелюсь ы очередной раз указать на, как мне кажется явный ляп в информации по хам.ону. Ну или если все действительно так как там написано тогда подтвердите что информация в ваших источниках и вправду верна.
Итак как известно МПС виза по свои м премиальным картам предоставляет ряд услуг, в т.ч. так называемые аэропортовые сервисы (в т.ч. упаковка багажа, посещения лаунжей, fast track и т.п.). При этом по всем сервисам у визы есть ограничения по количеству их использования в год в зависимости от класса карты, но нигде кроме сервиса FastTrack нету ограничения относительно того что данной услугой можно пользоваться не чаще чем 1 раз в 12 часов (по фаст-траку такое ограничение есть). Тем не менее в приложении Sense SuperApp по карте хамелеон в разделе управление и подразделе аэропортовые сервисы указана информация что посещение лаунжей возможно "в пределах доступного лимита но не чаще чем один раз в 12 часов".
Внимание вопрос: "Данное ограничение действительно существует по картам хамелеон или это недостоверная информация, которая появилась вследстие небрежного отношения сотрудников альфа банка к своим обязанностям. Напомню у самой визы подобные ограничения по данной услуге отсутствуют. Но у вищы общепринятая практика, что с разными банками заключены разные договора и напрлнение отдельных сервисов может отличаться (как к примеру несколько лет назад альфа эмитировала пакетные карты класса платинум - которые вообще не учавствовали в бонусных программах Визы). Поэтому и хочу получить уточнение по озвученному вопросу "из первых уст". Вопрос актуален по той причине что большинство дальних перелетов (например, на Карибы или страны ЮВА) осуществляется из Украины с пересадками. Причем пересадочные аэропорты (например Париж, Мадрид, Амстердам, Стамбул, Доха, Дубай и т.п.) находятся в 2-8 часах лета а значит, если указанное ограничение для карт хамелеон реально существует, использовать данные карты для таких поездок будет как минимум неудобно. Если же данное условие просто ляп организуйте пожалуйста его устранение со всех ресурсов альфа банка. Ну и надеюсь на вашу лояльность если вдруг встанет вопрос кто по вашему мнению заслуживает на плед/зонтик/термокружку
Помилки немає. По всім аеропорт-сервісам є обмеження 1 раз на 12 годин(
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Alfa_Bank
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:15
Alfa_Bank написав:
Помилки немає. По всім аеропорт-сервісам є обмеження 1 раз на 12 годин(
То есть альфа банк заключил такой договор с визой на индивидуальных условиях? Наверное хотелт сьэкономить и так было дешевле...
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Flamingo
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:24
Alfa_Bank, в качестве пожелания.
Не цитируйте полностью "простыню", достаточно выделить из сообщения основную мысль и процитировать.
Кто-то тут с телефона общаться
Неудобно.
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MASolomko
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:33
Ну это, если выбрать
Кажется, и не предлагалось в этом месяце. Уже не проверить. Но спасибо, нужно будет обратить внимание в следующем месяце.
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moveton
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:45
lel написав:
Flamingo написав:Вопрос к тем кто получил лимит по замелеону за послкдние двв дня и к тем кто его не получил. По своим картам я обратил внимание что не смотря на большие лимиты по кредиткам - они были выбраны довольно сильно - не выбранная часть <30к. Может это не спроста.?Собственно вопрос - если вам лимит налили, то был ли вами выбран в этот момент по другим картам достаточно сильно - был ли не выбранный лимит по другим кредиткам вльфы больше 30к. А по тем кому лимит не дали - был ли не выбранный вами лимит по картам альфы на момент подачи заявки меньше 30к?
Хочу понять есть ли тут закономерность. Не случилось ли так что альфа наливала лимит тем у кого можно было потом уменьшить лимит по рэду или максимуе, а у кого уменьшать было нечего - шел отказ. Ведь доказано что скоринг на момент подачи заявки специально не делался и весь анализ клиента мог свестись к ответу на вопрос есть ли у него часть лимита по другим картам который можно срезать?
Все лимиты выбраны в 0, рассрочки. Только погасил первый платеж. Хамон - 30т. Но похоже откусили от предложения Реда. Теперь 130, было больше.
аналогичная ситуация - хамелеон 30 тыс грн. кредитный лимит показало сразу по нажатию на получить.
по рабочим кредиткам выбрано сильно - одна под 0, по второй остаток меньше 30 тыс грн. срезали с предложения новой RED - ровно 30 тыс грн.
механика проста - если банк готов Вам выдать кредит - светится цифровой ред - то он выдаст и лимит на хамелеон. если не готов по ряду причин - то лимита может не быть.
думаю, если бы взял ред с полный лимитом и не было бы свободного лимита на других картах - лимит на хамелеон не получил бы.
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Shaman
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:16
Колеги, якщо є і Уайт , і Хам.он, то знімати у банкоматі можна по 30000 з кожної ?
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maxprofit
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:17
maxprofit написав:
Колеги, якщо є і Уайт , і Хам.он, то знімати у банкоматі можна по 30000 з кожної ?
да
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Amethyst
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:38
Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш.
либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе
либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.
как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало
и какой-то прикол в Сенсе
- хочу перебросить деньги с Red Cash на другую карту Альфы - показывает комисс 4%. хотя в тарифах - 0, и если стянуть другим банком - то таки 0%.
- если делать переброс с Хамелеон на другую карту Альфы - то светит комис 0%, хотя по тарифам д.б. 4%.
это как?
если что, все примеры за кредитные
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Shaman
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:43
Shaman написав:
Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш.
либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе
либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.
как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало
так у Алки ж есть Кэш, Эко, КонНект де кредитные без комисс снимаются, под 26% годовых, грейс до 31дн. Но там за свои вжарят на 4%
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Amethyst
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