Flamingo написав:

Уважаемый представитель банка - понимаю что вы весьма избирательно относитесь к данному форуму и отвечаете иут весьма редко и очень избирательно. Но вот осмелюсь ы очередной раз указать на, как мне кажется явный ляп в информации по хам.ону. Ну или если все действительно так как там написано тогда подтвердите что информация в ваших источниках и вправду верна.Итак как известно МПС виза по свои м премиальным картам предоставляет ряд услуг, в т.ч. так называемые аэропортовые сервисы (в т.ч. упаковка багажа, посещения лаунжей, fast track и т.п.). При этом по всем сервисам у визы есть ограничения по количеству их использования в год в зависимости от класса карты, но нигде кроме сервиса FastTrack нету ограничения относительно того что данной услугой можно пользоваться не чаще чем 1 раз в 12 часов (по фаст-траку такое ограничение есть). Тем не менее в приложении Sense SuperApp по карте хамелеон в разделе управление и подразделе аэропортовые сервисы указана информация что посещение лаунжей возможно "в пределах доступного лимита но не чаще чем один раз в 12 часов".Внимание вопрос: "Данное ограничение действительно существует по картам хамелеон или это недостоверная информация, которая появилась вследстие небрежного отношения сотрудников альфа банка к своим обязанностям. Напомню у самой визы подобные ограничения по данной услуге отсутствуют. Но у вищы общепринятая практика, что с разными банками заключены разные договора и напрлнение отдельных сервисов может отличаться (как к примеру несколько лет назад альфа эмитировала пакетные карты класса платинум - которые вообще не учавствовали в бонусных программах Визы). Поэтому и хочу получить уточнение по озвученному вопросу "из первых уст". Вопрос актуален по той причине что большинство дальних перелетов (например, на Карибы или страны ЮВА) осуществляется из Украины с пересадками. Причем пересадочные аэропорты (например Париж, Мадрид, Амстердам, Стамбул, Доха, Дубай и т.п.) находятся в 2-8 часах лета а значит, если указанное ограничение для карт хамелеон реально существует, использовать данные карты для таких поездок будет как минимум неудобно. Если же данное условие просто ляп организуйте пожалуйста его устранение со всех ресурсов альфа банка. Ну и надеюсь на вашу лояльность если вдруг встанет вопрос кто по вашему мнению заслуживает на плед/зонтик/термокружку