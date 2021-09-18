Amethyst написав:Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш.
либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе
либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.
как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало
так у Алки ж есть Кэш, Эко, КонНект де кредитные без комисс снимаются, под 26% годовых, грейс до 31дн. Но там за свои вжарят на 4%
26% есть, но только на месяц - не успеешь все погасить вовремя - оп, уже и 60-70% годовых