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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9807980898099810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:50

  Amethyst написав:
  Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш.
либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе
либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.

как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало

так у Алки ж есть Кэш, Эко, КонНект де кредитные без комисс снимаются, под 26% годовых, грейс до 31дн. Но там за свои вжарят на 4% :lol:

26% есть, но только на месяц - не успеешь все погасить вовремя - оп, уже и 60-70% годовых :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:13

  Alfa_Bank написав:Помилки немає. По всім аеропорт-сервісам є обмеження 1 раз на 12 годин(

После вашего ответа я обратился в консьерж сервис Визы с аналогичным вопросом для уточнения. Вот собственно текст моего вопроса:
Зображення

Меня долго идентифицировали, потом искали ответ и вот что ответили
Зображення

И кому всё-таки в этом случае верить? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:32

  moveton написав:
  Starter написав:открылись категории и чет после моно бедненько все выглядит - 1% продукты + не нужное вообще цветы, рестораны. хз в чем тут профит

Родная душа 8) У меня тоже в основном продукты в расходах. Более того, если тортик брать в "Сильпо", то это хотя бы "продукты", а если в соседнем магазичике, который свои булочки делает, то это уже "кондитерская" и за неё только 0.5% из за GPay, хотя у Мони это тоже продукты. Бонусом за GPay тоже на практике почти не пользуюсь: интернет, мобильная связь, почта - за это всё не начисляют. Брал Алку экспериментально ради 1% кэшбека за входящие деньги. Сейчас эта акция окончится и именно ради кэшбека Алка точно смысл потеряет. Тем более, что хамон дали с нулевым кредитным лимитом, поэтому по нему повышенный кэшбек не светит.

Вообще-то, в алфе кондитерка идет за 8%...
ol_zy
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