moveton написав:

Starter написав: открылись категории и чет после моно бедненько все выглядит - 1% продукты + не нужное вообще цветы, рестораны. хз в чем тут профит открылись категории и чет после моно бедненько все выглядит - 1% продукты + не нужное вообще цветы, рестораны. хз в чем тут профит

Родная душаУ меня тоже в основном продукты в расходах. Более того, если тортик брать в "Сильпо", то это хотя бы "продукты", а если в соседнем магазичике, который свои булочки делает, то это уже "кондитерская" и за неё только 0.5% из за GPay, хотя у Мони это тоже продукты. Бонусом за GPay тоже на практике почти не пользуюсь: интернет, мобильная связь, почта - за это всё не начисляют. Брал Алку экспериментально ради 1% кэшбека за входящие деньги. Сейчас эта акция окончится и именно ради кэшбека Алка точно смысл потеряет. Тем более, что хамон дали с нулевым кредитным лимитом, поэтому по нему повышенный кэшбек не светит.