Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш. либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.
как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало
так у Алки ж есть Кэш, Эко, КонНект де кредитные без комисс снимаются, под 26% годовых, грейс до 31дн. Но там за свои вжарят на 4%
26% есть, но только на месяц - не успеешь все погасить вовремя - оп, уже и 60-70% годовых
Starter написав:открылись категории и чет после моно бедненько все выглядит - 1% продукты + не нужное вообще цветы, рестораны. хз в чем тут профит
Родная душа У меня тоже в основном продукты в расходах. Более того, если тортик брать в "Сильпо", то это хотя бы "продукты", а если в соседнем магазичике, который свои булочки делает, то это уже "кондитерская" и за неё только 0.5% из за GPay, хотя у Мони это тоже продукты. Бонусом за GPay тоже на практике почти не пользуюсь: интернет, мобильная связь, почта - за это всё не начисляют. Брал Алку экспериментально ради 1% кэшбека за входящие деньги. Сейчас эта акция окончится и именно ради кэшбека Алка точно смысл потеряет. Тем более, что хамон дали с нулевым кредитным лимитом, поэтому по нему повышенный кэшбек не светит.