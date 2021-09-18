Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш. либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.
как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало
так у Алки ж есть Кэш, Эко, КонНект де кредитные без комисс снимаются, под 26% годовых, грейс до 31дн. Но там за свои вжарят на 4%
26% есть, но только на месяц - не успеешь все погасить вовремя - оп, уже и 60-70% годовых
Starter написав:открылись категории и чет после моно бедненько все выглядит - 1% продукты + не нужное вообще цветы, рестораны. хз в чем тут профит
Родная душа У меня тоже в основном продукты в расходах. Более того, если тортик брать в "Сильпо", то это хотя бы "продукты", а если в соседнем магазичике, который свои булочки делает, то это уже "кондитерская" и за неё только 0.5% из за GPay, хотя у Мони это тоже продукты. Бонусом за GPay тоже на практике почти не пользуюсь: интернет, мобильная связь, почта - за это всё не начисляют. Брал Алку экспериментально ради 1% кэшбека за входящие деньги. Сейчас эта акция окончится и именно ради кэшбека Алка точно смысл потеряет. Тем более, что хамон дали с нулевым кредитным лимитом, поэтому по нему повышенный кэшбек не светит.
Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш. либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.
как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало
и какой-то прикол в Сенсе - хочу перебросить деньги с Red Cash на другую карту Альфы - показывает комисс 4%. хотя в тарифах - 0, и если стянуть другим банком - то таки 0%. - если делать переброс с Хамелеон на другую карту Альфы - то светит комис 0%, хотя по тарифам д.б. 4%. это как? если что, все примеры за кредитные
Там много «интересных» моментов. Забросил с хамелеона из своих на ощадный, комиссия 20 грн
Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш. либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.
как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало
и какой-то прикол в Сенсе - хочу перебросить деньги с Red Cash на другую карту Альфы - показывает комисс 4%. хотя в тарифах - 0, и если стянуть другим банком - то таки 0%. - если делать переброс с Хамелеон на другую карту Альфы - то светит комис 0%, хотя по тарифам д.б. 4%. это как? если что, все примеры за кредитные
Там много «интересных» моментов. Забросил с хамелеона из своих на ощадный, комиссия 20 грн
А свои на Хамоне уже провелись или теховером прошло? (Как и когда свои на Хамон кидали?)
ol_zy написав:так и на моно будет КБ, если его выбрать, а если нет, то и 0,5 не будет. Да, там более широкие категории, но и выбирать можно только 2.
Тут несколько моментов: 1) Да, на моно всего две, но продукты есть всегда, а по факту моего профиля расходов, уже и на вторую категорию назначать особенно нечего, поэтому даже третья уже лишняя. Зато, если идёшь в незнакомую точку, куда предсказуемее по какой категории её посчитают. С моней я имел сюрприз только на винодельческой станции. Она почему-то в кафе-ресторанах числится. 2) У Мони сразу всем дают полный выбор. На Алке для начала две из трёх, в последнем месяце было три из пяти. И я сильно не уверен, что кондитерские в те пять попали. 3) Пока не купишь, фиг узнаешь в какой категории точка. Ну не ожидал я, что магазин с названием "Свежий хлеб" - это "кондитерская". При том, что та же самая деятельность в "Сильпо" продаётся, как "продукты".
Теперь вооружён опытом: буду выбирать кондитерскую и алкогольную. Главное, чтобы они в списке были. А вот если они открыватся только последними из семёрки, тогда печальнее.