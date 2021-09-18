Додано: Нед 19 вер, 2021 15:51

ol_zy написав: так и на моно будет КБ, если его выбрать, а если нет, то и 0,5 не будет. Да, там более широкие категории, но и выбирать можно только 2. так и на моно будет КБ, если его выбрать, а если нет, то и 0,5 не будет. Да, там более широкие категории, но и выбирать можно только 2.

Тут несколько моментов:1) Да, на моно всего две, но продукты есть всегда, а по факту моего профиля расходов, уже и на вторую категорию назначать особенно нечего, поэтому даже третья уже лишняя. Зато, если идёшь в незнакомую точку, куда предсказуемее по какой категории её посчитают. С моней я имел сюрприз только на винодельческой станции. Она почему-то в кафе-ресторанах числится.2) У Мони сразу всем дают полный выбор. На Алке для начала две из трёх, в последнем месяце было три из пяти. И я сильно не уверен, что кондитерские в те пять попали.3) Пока не купишь, фиг узнаешь в какой категории точка. Ну не ожидал я, что магазин с названием "Свежий хлеб" - это "кондитерская". При том, что та же самая деятельность в "Сильпо" продаётся, как "продукты".Теперь вооружён опытом: буду выбирать кондитерскую и алкогольную. Главное, чтобы они в списке были. А вот если они открыватся только последними из семёрки, тогда печальнее.