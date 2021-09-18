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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9807980898099810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:50

  Amethyst написав:
  Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш.
либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе
либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.

как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало

так у Алки ж есть Кэш, Эко, КонНект де кредитные без комисс снимаются, под 26% годовых, грейс до 31дн. Но там за свои вжарят на 4% :lol:

26% есть, но только на месяц - не успеешь все погасить вовремя - оп, уже и 60-70% годовых :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:13

  Alfa_Bank написав:Помилки немає. По всім аеропорт-сервісам є обмеження 1 раз на 12 годин(

После вашего ответа я обратился в консьерж сервис Визы с аналогичным вопросом для уточнения. Вот собственно текст моего вопроса:
Зображення

Меня долго идентифицировали, потом искали ответ и вот что ответили
Зображення

И кому всё-таки в этом случае верить? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:32

  moveton написав:
  Starter написав:открылись категории и чет после моно бедненько все выглядит - 1% продукты + не нужное вообще цветы, рестораны. хз в чем тут профит

Родная душа 8) У меня тоже в основном продукты в расходах. Более того, если тортик брать в "Сильпо", то это хотя бы "продукты", а если в соседнем магазичике, который свои булочки делает, то это уже "кондитерская" и за неё только 0.5% из за GPay, хотя у Мони это тоже продукты. Бонусом за GPay тоже на практике почти не пользуюсь: интернет, мобильная связь, почта - за это всё не начисляют. Брал Алку экспериментально ради 1% кэшбека за входящие деньги. Сейчас эта акция окончится и именно ради кэшбека Алка точно смысл потеряет. Тем более, что хамон дали с нулевым кредитным лимитом, поэтому по нему повышенный кэшбек не светит.

Вообще-то, в алфе кондитерка идет за 8%...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:56

  ol_zy написав:Вообще-то, в алфе кондитерка идет за 8%...

Підтверджую. Вчора у Петі еклерами з заварнушками скуповувався, то отримав смачний кішміш :lol:
lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:02

Re: Альфа-Банк

кред лима на Рэде хватает с запасом..попробовал оформить сегодня Хам , дали с 0 ... :( ( про срезание КЛ с Рэда предупреждали ) ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:10

  Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш.
либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе
либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.

как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало :)

и какой-то прикол в Сенсе
- хочу перебросить деньги с Red Cash на другую карту Альфы - показывает комисс 4%. хотя в тарифах - 0, и если стянуть другим банком - то таки 0%.
- если делать переброс с Хамелеон на другую карту Альфы - то светит комис 0%, хотя по тарифам д.б. 4%.
это как?
если что, все примеры за кредитные

Там много «интересных» моментов. Забросил с хамелеона из своих на ощадный, комиссия 20 грн
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:27

  andyteam написав:
  Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш.
либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе
либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.

как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало :)

и какой-то прикол в Сенсе
- хочу перебросить деньги с Red Cash на другую карту Альфы - показывает комисс 4%. хотя в тарифах - 0, и если стянуть другим банком - то таки 0%.
- если делать переброс с Хамелеон на другую карту Альфы - то светит комис 0%, хотя по тарифам д.б. 4%.
это как?
если что, все примеры за кредитные

Там много «интересных» моментов. Забросил с хамелеона из своих на ощадный, комиссия 20 грн

А свои на Хамоне уже провелись или теховером прошло? (Как и когда свои на Хамон кидали?)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:29

  moveton написав:
  Striker написав:
  Amethyst написав:У Алки на это есть КБ 5%, спецом для сладкоежек :P

Или даже так.
Зображення

Ну это, если выбрать :) Кажется, и не предлагалось в этом месяце. Уже не проверить. Но спасибо, нужно будет обратить внимание в следующем месяце.

так и на моно будет КБ, если его выбрать, а если нет, то и 0,5 не будет. Да, там более широкие категории, но и выбирать можно только 2.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:51

  ol_zy написав:так и на моно будет КБ, если его выбрать, а если нет, то и 0,5 не будет. Да, там более широкие категории, но и выбирать можно только 2.

Тут несколько моментов:
1) Да, на моно всего две, но продукты есть всегда, а по факту моего профиля расходов, уже и на вторую категорию назначать особенно нечего, поэтому даже третья уже лишняя. Зато, если идёшь в незнакомую точку, куда предсказуемее по какой категории её посчитают. С моней я имел сюрприз только на винодельческой станции. Она почему-то в кафе-ресторанах числится.
2) У Мони сразу всем дают полный выбор. На Алке для начала две из трёх, в последнем месяце было три из пяти. И я сильно не уверен, что кондитерские в те пять попали.
3) Пока не купишь, фиг узнаешь в какой категории точка. Ну не ожидал я, что магазин с названием "Свежий хлеб" - это "кондитерская". При том, что та же самая деятельность в "Сильпо" продаётся, как "продукты".

Теперь вооружён опытом: буду выбирать кондитерскую и алкогольную. Главное, чтобы они в списке были. А вот если они открыватся только последними из семёрки, тогда печальнее.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:05

  andyteam написав:Там много «интересных» моментов. Забросил с хамелеона из своих на ощадный, комиссия 20 грн

На ощадный что? Алкин депозит? А зачем? Там же дают 5% вместо 5.5%, которые на хамоне сами по себе.
moveton
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