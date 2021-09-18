Shaman написав:

Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш.либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейселибо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и малои какой-то прикол в Сенсе- хочу перебросить деньги с Red Cash на другую карту Альфы - показывает комисс 4%. хотя в тарифах - 0, и если стянуть другим банком - то таки 0%.- если делать переброс с Хамелеон на другую карту Альфы - то светит комис 0%, хотя по тарифам д.б. 4%.это как?если что, все примеры за кредитные