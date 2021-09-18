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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9809981098119812>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:40

  ol_zy написав:
  andyteam написав:
  Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш.
либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе
либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.

как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало :)

и какой-то прикол в Сенсе
- хочу перебросить деньги с Red Cash на другую карту Альфы - показывает комисс 4%. хотя в тарифах - 0, и если стянуть другим банком - то таки 0%.
- если делать переброс с Хамелеон на другую карту Альфы - то светит комис 0%, хотя по тарифам д.б. 4%.
это как?
если что, все примеры за кредитные

Там много «интересных» моментов. Забросил с хамелеона из своих на ощадный, комиссия 20 грн

А свои на Хамоне уже провелись или теховером прошло? (Как и когда свои на Хамон кидали?)

С моно сразу
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:44

  moveton написав:
  andyteam написав:Там много «интересных» моментов. Забросил с хамелеона из своих на ощадный, комиссия 20 грн

На ощадный что? Алкин депозит? А зачем? Там же дают 5% вместо 5.5%, которые на хамоне сами по себе.

Посмотрим, что дают, при миносовом рэде
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:10

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:Помилки немає. По всім аеропорт-сервісам є обмеження 1 раз на 12 годин(

После вашего ответа я обратился в консьерж сервис Визы с аналогичным вопросом для уточнения. Вот собственно текст моего вопроса:
Зображення

Меня долго идентифицировали, потом искали ответ и вот что ответили
Зображення

И кому всё-таки в этом случае верить? ;)


По нашим преміальним Visa Lounge Key доступний не частіше 1 разу на 12 годин :)
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:12

  lincoln2 написав:кред лима на Рэде хватает с запасом..попробовал оформить сегодня Хам , дали с 0 ... :( ( про срезание КЛ с Рэда предупреждали ) ...


Сума ліміту може бути різною, можливо, через деякий час банк зможе запропонувати вам більшу суму на хамелеон :(
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:14

  andyteam написав:Там много «интересных» моментов. Забросил с хамелеона из своих на ощадный, комиссия 20 грн


Такого бути не повинно. Напишіть нам в особисті ПІБ, номер телефону та коли сталася така ситуація.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:18

...
Востаннє редагувалось Striker в Нед 19 вер, 2021 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:21

  Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш.
либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе
либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.

как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало :)

и какой-то прикол в Сенсе
- хочу перебросить деньги с Red Cash на другую карту Альфы - показывает комисс 4%. хотя в тарифах - 0, и если стянуть другим банком - то таки 0%.
- если делать переброс с Хамелеон на другую карту Альфы - то светит комис 0%, хотя по тарифам д.б. 4%.
это как?
если что, все примеры за кредитные


Кожна картка може бути для вас більш привабливою з певних причин, хамелеон нескінченний "грейсом" на покупки, а RED Cash зняттям кредитних коштів в банкоматах без комісії, ще й відсоткова ставка 24-26% річних (про РКО за наявності боргу на РД не забуваємо, але для готівки на короткий термін це ідеальний варіант).

Про перекази з RED Cash: якщо це переказ всередині банку за номером картки, телефону, між своїми рахунками чи реквізитами(тут байдуже всередині банку, чи в інший) в Sense/Альфа-мобайл/МАБ, то 4%, мінімум20грн буде комісія сервісу. Якщо це переказ в інший банк за номером картки, або р2р через сторонній сервіс, то вже тут буде аналізуватися: операція за власні чи кредитні і якщо за кредитні, то комісії за тарифами картки не буде.

По хамелеону без комісії всі перекази в Sense за рахунок власних коштів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:22

  Alfa_Bank написав:
... По нашим преміальним Visa Lounge Key ...

А як ваші преміальні картки щодо дітей? Чи можна їм безкоштовно проходити? Якощо так, то до якого віку?
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:25

  mlynok написав:
  Alfa_Bank написав:
... По нашим преміальним Visa Lounge Key ...

А як ваші преміальні картки щодо дітей? Чи можна їм безкоштовно проходити? Якощо так, то до якого віку?


Якщо говорити саме про Lounge від Visa, то: для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).

Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:29

Re: Альфа-Банк

Где можно увидеть в приложении Sense что пополнение Хамелиона провелось по счету и деньгами можно пользоваться?
Sergiys2009
 
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