Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш. либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.
как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало
и какой-то прикол в Сенсе - хочу перебросить деньги с Red Cash на другую карту Альфы - показывает комисс 4%. хотя в тарифах - 0, и если стянуть другим банком - то таки 0%. - если делать переброс с Хамелеон на другую карту Альфы - то светит комис 0%, хотя по тарифам д.б. 4%. это как? если что, все примеры за кредитные
Там много «интересных» моментов. Забросил с хамелеона из своих на ощадный, комиссия 20 грн
А свои на Хамоне уже провелись или теховером прошло? (Как и когда свои на Хамон кидали?)
Shaman написав:Alfa_bank, если Вы хотите все-таки привлечь клиентов массово, Вам надо отказаться снимать и комиссии, и % за кеш. либо как Приват, Моно - 4% комиссии, но в грейсе либо ПУМБ, Укрсиб (свой банкомат) - без комиссии, но за % - около 50%.
как раз для Хамелеона можно было бы отменить комисс за снятие кеша - 37% годовых не так уже и мало
и какой-то прикол в Сенсе - хочу перебросить деньги с Red Cash на другую карту Альфы - показывает комисс 4%. хотя в тарифах - 0, и если стянуть другим банком - то таки 0%. - если делать переброс с Хамелеон на другую карту Альфы - то светит комис 0%, хотя по тарифам д.б. 4%. это как? если что, все примеры за кредитные
Кожна картка може бути для вас більш привабливою з певних причин, хамелеон нескінченний "грейсом" на покупки, а RED Cash зняттям кредитних коштів в банкоматах без комісії, ще й відсоткова ставка 24-26% річних (про РКО за наявності боргу на РД не забуваємо, але для готівки на короткий термін це ідеальний варіант).
Про перекази з RED Cash: якщо це переказ всередині банку за номером картки, телефону, між своїми рахунками чи реквізитами(тут байдуже всередині банку, чи в інший) в Sense/Альфа-мобайл/МАБ, то 4%, мінімум20грн буде комісія сервісу. Якщо це переказ в інший банк за номером картки, або р2р через сторонній сервіс, то вже тут буде аналізуватися: операція за власні чи кредитні і якщо за кредитні, то комісії за тарифами картки не буде.
По хамелеону без комісії всі перекази в Sense за рахунок власних коштів.
Alfa_Bank написав: ... По нашим преміальним Visa Lounge Key ...
А як ваші преміальні картки щодо дітей? Чи можна їм безкоштовно проходити? Якощо так, то до якого віку?
Якщо говорити саме про Lounge від Visa, то: для супроводжуючих осіб власника картки відвідати Lounge Key можна тільки супроводжуючи власника картки і платно — 32$ за кожного гостя (утримується з власника картки). Максимальна кількість супроводжуючих — 4-6 осіб (встановлюється правилами кожного залу).
Для дітей до 2-4 років прохід безкоштовний. При цьому умови відвідування залів регулюється правилами кожного залу.