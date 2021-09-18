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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9809981098119812

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Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:38

  Sergiys2009 написав:Где можно увидеть в приложении Sense что пополнение Хамелиона провелось по счету и деньгами можно пользоваться?

Нигде.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:41

  Sergiys2009 написав:Где можно увидеть в приложении Sense что пополнение Хамелиона провелось по счету и деньгами можно пользоваться?

А нидее! :evil:
Разве шо анализировать латиницей(блок, не провелась -- возможно попадалово на овер) или кириллицей(провелась) отображается запись в списке операций :mrgreen:
Обычно проводка меняет отображение/проходит утром, с 7 до 11..12:00

ПС. Больше того. раз Алка опять вернулась в оверам, то пора бы и Выписку номальную рисовать в Сенсе. Выписку, в которой бы таки отображалось и время операции и дата ее проводки по щоту! Желательно онлайн. Може тогда клиенты бы и сами подсобрали инфу по регламентам проводок для своих любимых операций.
Пока в МАБе есть какое-то подобие выписки с отображением даты проводки.

ППС. Думаю нуна устроить Аллюсику флешмоб -- накатать кучу заяв на непонятный овер по Хам-ону, када в Сенсе уже отображается доступность средств. И заставить картотдел дать тыщОнку пись-ответов по этому поводу :mrgreen:
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