Додано: Нед 19 вер, 2021 17:41

Sergiys2009 написав: Где можно увидеть в приложении Sense что пополнение Хамелиона провелось по счету и деньгами можно пользоваться? Где можно увидеть в приложении Sense что пополнение Хамелиона провелось по счету и деньгами можно пользоваться?

А нидее!Разве шо анализировать латиницей(блок, не провелась -- возможно попадалово на овер) или кириллицей(провелась) отображается запись в списке операцийОбычно проводка меняет отображение/проходит утром, с 7 до 11..12:00ПС. Больше того. раз Алка опять вернулась в оверам, то пора бы и Выписку номальную рисовать в Сенсе. Выписку, в которой бы таки отображалось и время операции и дата ее проводки по щоту! Желательно онлайн. Може тогда клиенты бы и сами подсобрали инфу по регламентам проводок для своих любимых операций.Пока в МАБе есть какое-то подобие выписки с отображением даты проводки.ППС. Думаю нуна устроить Аллюсику флешмоб -- накатать кучу заяв на непонятный овер по Хам-ону, када в Сенсе уже отображается доступность средств. И заставить картотдел дать тыщОнку пись-ответов по этому поводу