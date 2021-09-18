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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9809981098119812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:38

  Sergiys2009 написав:Где можно увидеть в приложении Sense что пополнение Хамелиона провелось по счету и деньгами можно пользоваться?

Нигде.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:41

  Sergiys2009 написав:Где можно увидеть в приложении Sense что пополнение Хамелиона провелось по счету и деньгами можно пользоваться?

А нидее! :evil:
Разве шо анализировать латиницей(блок, не провелась -- возможно попадалово на овер) или кириллицей(провелась) отображается запись в списке операций :mrgreen:
Обычно проводка меняет отображение/проходит утром, с 7 до 11..12:00

ПС. Больше того. раз Алка опять вернулась в оверам, то пора бы и Выписку номальную рисовать в Сенсе. Выписку, в которой бы таки отображалось и время операции и дата ее проводки по щоту! Желательно онлайн. Може тогда клиенты бы и сами подсобрали инфу по регламентам проводок для своих любимых операций.
Пока в МАБе есть какое-то подобие выписки с отображением даты проводки.

ППС. Думаю нуна устроить Аллюсику флешмоб -- накатать кучу заяв на непонятный овер по Хам-ону, када в Сенсе уже отображается доступность средств. И заставить картотдел дать тыщОнку пись-ответов по этому поводу :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:12

  Alfa_Bank написав:
По нашим преміальним Visa Lounge Key доступний не частіше 1 разу на 12 годин :)

Ок. Не проблема. Постараюсь это проверить это опытным путемтуже в следующем месяце. Практический опыт будет поценнее теоретических выкладок из методичек. ;)
Для этого правда придется сгенерировать 5к оборота по дебетовому хам.ону, но для установления истины готов даже чутка поистратиться
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:48

Кстати, глюк с добавлением карт в гугл-пей на некоторых устройствах, который тут уже описывали, - сохраняется и с хамелеоном.
Решается "костылём" в виде добавления этой карты на другом устройстве (или через браузер) в свою гугл-учётку, и активацией карты на нужном устройстве.

Первое упоминание, и обсуждение проблемы приблизительно с этого места и далее:
viewtopic.php?p=5284014#p5284014


Alfa_Bank, надо исправить, и мотивировать клиента за багрепорт и временное решение (фирменный мерч подойдёт) :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:00

Коллеги! Предложат ли рассрочку если оплатить комуналку через некст аллой?
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:13

Карамболь из сенса даёт по коммуналке рассрочку, из некста тоже должно дать.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:16

  Вкладчик1234 написав:Кстати, глюк с добавлением карт в гугл-пей на некоторых устройствах, который тут уже описывали, - сохраняется и с хамелеоном.

А гугл-пей не глюк сам по себе? У меня хамон из Sense в него добавился и даже успешно стал умолчательной картой. Через NFC признаётся (как минимум, альфовским банкоматом) Через мобильное приложение Google Pay тоже виден и хамон и white, который там был раньше. А на pay.google.com так уже пару дней, как только white и висит. Т.е. веб и мобильный gpay - это вообще не связанные вещи. Даже не знаю, как проблема с NFC может пролечиться добавлением карты в вебе.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:21

  moveton написав:Даже не знаю, как проблема с NFC может пролечиться добавлением карты в вебе.

Так проблема не в NFC. Проблема софтовая
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:34

  Карамболь написав:Коллеги! Предложат ли рассрочку если оплатить комуналку через некст аллой?

Почему нет? Любой платеж на 500 грн.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:43

  Sergiys2009 написав:Где можно увидеть в приложении Sense что пополнение Хамелиона провелось по счету и деньгами можно пользоваться?

Оно, как и все остальные, не для того делалось, чтобы Вы что-то увидели и могли увернуться от обдиралова. Поэтому и выписок нормальных не ждите. Вы ж, надеюсь, не думаете, что все косяки и типа недоделки просто так делаются? На самом деле там все с расчетом, чтобы больше лохов наловить. Т.е. просто замануха.
newbie
 
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