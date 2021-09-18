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Додано: Нед 19 вер, 2021 17:38
Додано: Нед 19 вер, 2021 17:41
А нидее!
Разве шо анализировать латиницей(блок, не провелась -- возможно попадалово на овер) или кириллицей(провелась) отображается запись в списке операций
Обычно проводка меняет отображение/проходит утром, с 7 до 11..12:00
ПС. Больше того. раз Алка опять вернулась в оверам, то пора бы и Выписку номальную рисовать в Сенсе. Выписку, в которой бы таки отображалось и время операции и дата ее проводки по щоту! Желательно онлайн. Може тогда клиенты бы и сами подсобрали инфу по регламентам проводок для своих любимых операций.
Пока в МАБе есть какое-то подобие выписки с отображением даты проводки.
ППС. Думаю нуна устроить Аллюсику флешмоб -- накатать кучу заяв на непонятный овер по Хам-ону, када в Сенсе уже отображается доступность средств. И заставить картотдел дать тыщОнку пись-ответов по этому поводу
Додано: Нед 19 вер, 2021 18:12
Ок. Не проблема. Постараюсь это проверить это опытным путемтуже в следующем месяце. Практический опыт будет поценнее теоретических выкладок из методичек.
Для этого правда придется сгенерировать 5к оборота по дебетовому хам.ону, но для установления истины готов даже чутка поистратиться
Додано: Нед 19 вер, 2021 18:48
Кстати, глюк с добавлением карт в гугл-пей на некоторых устройствах, который тут уже описывали, - сохраняется и с хамелеоном.
Решается "костылём" в виде добавления этой карты на другом устройстве (или через браузер) в свою гугл-учётку, и активацией карты на нужном устройстве.
Первое упоминание, и обсуждение проблемы приблизительно с этого места и далее:
viewtopic.php?p=5284014#p5284014
Alfa_Bank, надо исправить, и мотивировать клиента за багрепорт и временное решение (фирменный мерч подойдёт)
Додано: Нед 19 вер, 2021 19:00
Коллеги! Предложат ли рассрочку если оплатить комуналку через некст аллой?
Додано: Нед 19 вер, 2021 19:13
Карамболь из сенса даёт по коммуналке рассрочку, из некста тоже должно дать.
Додано: Нед 19 вер, 2021 19:16
А гугл-пей не глюк сам по себе? У меня хамон из Sense в него добавился и даже успешно стал умолчательной картой. Через NFC признаётся (как минимум, альфовским банкоматом) Через мобильное приложение Google Pay тоже виден и хамон и white, который там был раньше. А на pay.google.com так уже пару дней, как только white и висит. Т.е. веб и мобильный gpay - это вообще не связанные вещи. Даже не знаю, как проблема с NFC может пролечиться добавлением карты в вебе.
Додано: Нед 19 вер, 2021 19:21
Додано: Нед 19 вер, 2021 19:34
Додано: Нед 19 вер, 2021 19:43
Оно, как и все остальные, не для того делалось, чтобы Вы что-то увидели и могли увернуться от обдиралова. Поэтому и выписок нормальных не ждите. Вы ж, надеюсь, не думаете, что все косяки и типа недоделки просто так делаются? На самом деле там все с расчетом, чтобы больше лохов наловить. Т.е. просто замануха.
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