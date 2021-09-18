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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9810981198129813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:06

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:А на pay.google.com так уже пару дней, как только white и висит.
На сайте будут отображаться те карты, которые были добавлены в кошелёк через сайт или мобильное приложение вручную.
Если карту добавили через мобильное приложение банка, то на сайте оно отображаться не будет и данная карта не будет доступна для ряда онлайн-оплат.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:11

  MASolomko написав:Если карту добавили через мобильное приложение банка, то на сайте оно отображаться не будет и данная карта не будет доступна для ряда онлайн-оплат.

Вполне возможно, хоть и странно. А ещё я почему-то в упор не помню, чтобы тот white куда-то добавлял руками, хотя это всего два месяца назад было. Вроде, как в Sense его активировал для gpay, так он и появился везде. Может и запямятовал.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:51

  Вкладчик1234 написав:Кстати, глюк с добавлением карт в гугл-пей на некоторых устройствах, который тут уже описывали, - сохраняется и с хамелеоном.
Решается "костылём" в виде добавления этой карты на другом устройстве (или через браузер) в свою гугл-учётку, и активацией карты на нужном устройстве.

Первое упоминание, и обсуждение проблемы приблизительно с этого места и далее:
viewtopic.php?p=5284014#p5284014


Alfa_Bank, надо исправить, и мотивировать клиента за багрепорт и временное решение (фирменный мерч подойдёт) :)


Масових проблем з цим не помічали :( Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, розберемося 8)
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:52

  novichok написав:
  Карамболь написав:Коллеги! Предложат ли рассрочку если оплатить комуналку через некст аллой?

Почему нет? Любой платеж на 500 грн.

Покупка * на 500грн за кредитні кошти, але і тут є виключення (хоч і невеликі). Не оформляється розстрочка на операції, які проведені як оплата послуг державної організації, у т.ч. пошти, грошові перекази, зняття готівки і т.д.

Детальніше в базі знань: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360013883780
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9810981198129813
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