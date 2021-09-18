Додано: Нед 19 вер, 2021 21:29

Пару дней назад имел долгое общение с поддержкой (общаюсь обычно на Фейсбуке).

Вот что интересного мне написали:



1. При открытой кредитке Red и заказе на Хамелеон всегда(!) откусывается от Redа столько кредлимита, сколько выдали по Хамелеону. Но! Сказали, что лимит от Red'а будет урезаться только, если "вы пользуетесь менее, чем 50% лимита". Т.е. если у Вас по Red'у лимит 60к, а использовали 25к... то 30 могут срезать и срежут, выдавая Хамелеон.

А вот если 40к и больше уже использовано... то, как я понимаю, столько не срежут. Но могут и не дать (это уже мои рассуждения) по Хамелеону вообще кредлимит.

2. "А если у меня не RED, а ЭКО-Максимум и просто Максимум 2.0, их не будут трогать?"

На что мне ответили, что срезать будут только с RED. Так ли это, не проверял, в этом месяце благодаря бесплатным рассрочкам и ремонту активно используются рассрочки, поэтому рисковать кредлимитом не хочу.

Вроде бы кто-то отписывал, что срезали с Максимума 2.0.