moveton написав:А на pay.google.com так уже пару дней, как только white и висит.
На сайте будут отображаться те карты, которые были добавлены в кошелёк через сайт или мобильное приложение вручную. Если карту добавили через мобильное приложение банка, то на сайте оно отображаться не будет и данная карта не будет доступна для ряда онлайн-оплат.
MASolomko написав:Если карту добавили через мобильное приложение банка, то на сайте оно отображаться не будет и данная карта не будет доступна для ряда онлайн-оплат.
Вполне возможно, хоть и странно. А ещё я почему-то в упор не помню, чтобы тот white куда-то добавлял руками, хотя это всего два месяца назад было. Вроде, как в Sense его активировал для gpay, так он и появился везде. Может и запямятовал.
Вкладчик1234 написав:Кстати, глюк с добавлением карт в гугл-пей на некоторых устройствах, который тут уже описывали, - сохраняется и с хамелеоном. Решается "костылём" в виде добавления этой карты на другом устройстве (или через браузер) в свою гугл-учётку, и активацией карты на нужном устройстве.
Карамболь написав:Коллеги! Предложат ли рассрочку если оплатить комуналку через некст аллой?
Почему нет? Любой платеж на 500 грн.
Покупка * на 500грн за кредитні кошти, але і тут є виключення (хоч і невеликі). Не оформляється розстрочка на операції, які проведені як оплата послуг державної організації, у т.ч. пошти, грошові перекази, зняття готівки і т.д.
Пару дней назад имел долгое общение с поддержкой (общаюсь обычно на Фейсбуке). Вот что интересного мне написали:
1. При открытой кредитке Red и заказе на Хамелеон всегда(!) откусывается от Redа столько кредлимита, сколько выдали по Хамелеону. Но! Сказали, что лимит от Red'а будет урезаться только, если "вы пользуетесь менее, чем 50% лимита". Т.е. если у Вас по Red'у лимит 60к, а использовали 25к... то 30 могут срезать и срежут, выдавая Хамелеон. А вот если 40к и больше уже использовано... то, как я понимаю, столько не срежут. Но могут и не дать (это уже мои рассуждения) по Хамелеону вообще кредлимит. 2. "А если у меня не RED, а ЭКО-Максимум и просто Максимум 2.0, их не будут трогать?" На что мне ответили, что срезать будут только с RED. Так ли это, не проверял, в этом месяце благодаря бесплатным рассрочкам и ремонту активно используются рассрочки, поэтому рисковать кредлимитом не хочу. Вроде бы кто-то отписывал, что срезали с Максимума 2.0.