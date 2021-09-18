Вполне возможно, хоть и странно. А ещё я почему-то в упор не помню, чтобы тот white куда-то добавлял руками, хотя это всего два месяца назад было. Вроде, как в Sense его активировал для gpay, так он и появился везде. Может и запямятовал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 20:11
Вполне возможно, хоть и странно. А ещё я почему-то в упор не помню, чтобы тот white куда-то добавлял руками, хотя это всего два месяца назад было. Вроде, как в Sense его активировал для gpay, так он и появился везде. Может и запямятовал.
Додано: Нед 19 вер, 2021 20:51
Масових проблем з цим не помічали Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, розберемося
Додано: Нед 19 вер, 2021 20:52
Покупка * на 500грн за кредитні кошти, але і тут є виключення (хоч і невеликі). Не оформляється розстрочка на операції, які проведені як оплата послуг державної організації, у т.ч. пошти, грошові перекази, зняття готівки і т.д.
Детальніше в базі знань:
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:29
Пару дней назад имел долгое общение с поддержкой (общаюсь обычно на Фейсбуке).
Вот что интересного мне написали:
1. При открытой кредитке Red и заказе на Хамелеон всегда(!) откусывается от Redа столько кредлимита, сколько выдали по Хамелеону. Но! Сказали, что лимит от Red'а будет урезаться только, если "вы пользуетесь менее, чем 50% лимита". Т.е. если у Вас по Red'у лимит 60к, а использовали 25к... то 30 могут срезать и срежут, выдавая Хамелеон.
А вот если 40к и больше уже использовано... то, как я понимаю, столько не срежут. Но могут и не дать (это уже мои рассуждения) по Хамелеону вообще кредлимит.
2. "А если у меня не RED, а ЭКО-Максимум и просто Максимум 2.0, их не будут трогать?"
На что мне ответили, что срезать будут только с RED. Так ли это, не проверял, в этом месяце благодаря бесплатным рассрочкам и ремонту активно используются рассрочки, поэтому рисковать кредлимитом не хочу.
Вроде бы кто-то отписывал, что срезали с Максимума 2.0.
Додано: Нед 19 вер, 2021 21:44
Искатель
Наверняка это не вся правда. У меня на RED из 160к использовано 5к (3%) - предложения лимита на Хамелеон нет. Саму карту оформлять не пробовал - смотрю на строчку с лимитом, которой нет...
Но может конечно сыграло роль, что сам лимит по RED до текущего уровня вырос всего месяц назад
Додано: Пон 20 вер, 2021 08:45
Неожиданно пропал экстракешбэк
Alfa_Bank
В начале месяца получил акционное предложение по экстакешбэку в 10%. Насколько помню, акция была до конца сентября.
Акция классная, не поспоришь, спасибо
А на выходных обнаружил что экстракешбэка уже и нету, по истории последнее начисление было 15 сентября. Хотел посмотреть условия - а и в списке акций уже такой акции вообще нету.
Хотел узнать, акция дейсвительно завершилась досрочно или и ранее в условиях было, что до 15го сентября?
Додано: Пон 20 вер, 2021 08:45
У меня тоже про лимит нигде не написано до оформления. Значит, не дадут? Пикантность ситуации - карта у меня всего одна, кредлимит не намного больше максимума по хамону вообще, до бесплатных рассрочек использовался ни шатко, ни валко (но всё же использовался), сейчас в рассрочках примерно половина лимита.
Но через 10 дней у меня не останется ни одной кредитной карты вообще, естественным образом. Была мысль оформить что-то цифровое, чтобы не заморачиваться с отключением страховок. Но мне так и не предложили ни цифровой "Ред", ни, теперь не предлагают Хамелеон с лимитом. Без лимита смысла не вижу, при наличии "Ультры".
Идти в отделение оформлять "настоящий" "Ред" -- ну не знаю, может и схожу, а может и нет.
Додано: Пон 20 вер, 2021 08:54
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:00
Мой случай так же многие теории опровергает.
Получил RED 01.07.21г., лимит 50к. (ровно год назад был вообще отказ), карта не основная и траты менее 1к. в месяц, т.е. сейчас доступный лимит более 48к., по Хамелеону предлагается ноль.
Была мысль посоветоваться с персменом и срезать по RED лимит на 30-40к. - подумал, что тогда Хамелеон с лимитом появится, но в свете последних сообщений форума решил подождать, т.к. порезав лимит могу сделать только хуже (под Хамелеон не с чего будет брать лимит). Решил недельку подождать с разговором с персменом, все равно РД для себя хочу только 01 число.
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