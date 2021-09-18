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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9811981298139814>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:11

  MASolomko написав:Если карту добавили через мобильное приложение банка, то на сайте оно отображаться не будет и данная карта не будет доступна для ряда онлайн-оплат.

Вполне возможно, хоть и странно. А ещё я почему-то в упор не помню, чтобы тот white куда-то добавлял руками, хотя это всего два месяца назад было. Вроде, как в Sense его активировал для gpay, так он и появился везде. Может и запямятовал.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:51

  Вкладчик1234 написав:Кстати, глюк с добавлением карт в гугл-пей на некоторых устройствах, который тут уже описывали, - сохраняется и с хамелеоном.
Решается "костылём" в виде добавления этой карты на другом устройстве (или через браузер) в свою гугл-учётку, и активацией карты на нужном устройстве.

Первое упоминание, и обсуждение проблемы приблизительно с этого места и далее:
viewtopic.php?p=5284014#p5284014


Alfa_Bank, надо исправить, и мотивировать клиента за багрепорт и временное решение (фирменный мерч подойдёт) :)


Масових проблем з цим не помічали :( Напишіть нам в особисті ваші ПІБ та номер телефону, розберемося 8)
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:52

  novichok написав:
  Карамболь написав:Коллеги! Предложат ли рассрочку если оплатить комуналку через некст аллой?

Почему нет? Любой платеж на 500 грн.

Покупка * на 500грн за кредитні кошти, але і тут є виключення (хоч і невеликі). Не оформляється розстрочка на операції, які проведені як оплата послуг державної організації, у т.ч. пошти, грошові перекази, зняття готівки і т.д.

Детальніше в базі знань: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360013883780
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:29

Пару дней назад имел долгое общение с поддержкой (общаюсь обычно на Фейсбуке).
Вот что интересного мне написали:

1. При открытой кредитке Red и заказе на Хамелеон всегда(!) откусывается от Redа столько кредлимита, сколько выдали по Хамелеону. Но! Сказали, что лимит от Red'а будет урезаться только, если "вы пользуетесь менее, чем 50% лимита". Т.е. если у Вас по Red'у лимит 60к, а использовали 25к... то 30 могут срезать и срежут, выдавая Хамелеон.
А вот если 40к и больше уже использовано... то, как я понимаю, столько не срежут. Но могут и не дать (это уже мои рассуждения) по Хамелеону вообще кредлимит.
2. "А если у меня не RED, а ЭКО-Максимум и просто Максимум 2.0, их не будут трогать?"
На что мне ответили, что срезать будут только с RED. Так ли это, не проверял, в этом месяце благодаря бесплатным рассрочкам и ремонту активно используются рассрочки, поэтому рисковать кредлимитом не хочу.
Вроде бы кто-то отписывал, что срезали с Максимума 2.0.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:43

Да у меня с максимума 2.0 забрали лимит на хам.он
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:44

Искатель
Наверняка это не вся правда. У меня на RED из 160к использовано 5к (3%) - предложения лимита на Хамелеон нет. Саму карту оформлять не пробовал - смотрю на строчку с лимитом, которой нет...

Но может конечно сыграло роль, что сам лимит по RED до текущего уровня вырос всего месяц назад :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:45

Неожиданно пропал экстракешбэк

Alfa_Bank

В начале месяца получил акционное предложение по экстакешбэку в 10%. Насколько помню, акция была до конца сентября.
Акция классная, не поспоришь, спасибо :D
А на выходных обнаружил что экстракешбэка уже и нету, по истории последнее начисление было 15 сентября. Хотел посмотреть условия - а и в списке акций уже такой акции вообще нету.

Хотел узнать, акция дейсвительно завершилась досрочно или и ранее в условиях было, что до 15го сентября?
Sime
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:45

  Vorlon написав:Саму карту оформлять не пробовал - смотрю на строчку с лимитом, которой нет...

Но может конечно сыграло роль, что сам лимит по RED до текущего уровня вырос всего месяц назад :?
У меня тоже про лимит нигде не написано до оформления. Значит, не дадут? Пикантность ситуации - карта у меня всего одна, кредлимит не намного больше максимума по хамону вообще, до бесплатных рассрочек использовался ни шатко, ни валко (но всё же использовался), сейчас в рассрочках примерно половина лимита.

Но через 10 дней у меня не останется ни одной кредитной карты вообще, естественным образом. Была мысль оформить что-то цифровое, чтобы не заморачиваться с отключением страховок. Но мне так и не предложили ни цифровой "Ред", ни, теперь не предлагают Хамелеон с лимитом. Без лимита смысла не вижу, при наличии "Ультры".
Идти в отделение оформлять "настоящий" "Ред" -- ну не знаю, может и схожу, а может и нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:54

  M-Audio написав:теперь не предлагают Хамелеон с лимитом. Без лимита смысла не вижу, при наличии "Ультры".

Ну например есть смысл в том что по хам.ону начисляют по ряду категорий орехов в 1,5 раза больше чем по пакеткк. Опять таки два прохода в лаунжи в год
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:00

Мой случай так же многие теории опровергает.
Получил RED 01.07.21г., лимит 50к. (ровно год назад был вообще отказ), карта не основная и траты менее 1к. в месяц, т.е. сейчас доступный лимит более 48к., по Хамелеону предлагается ноль.
Была мысль посоветоваться с персменом и срезать по RED лимит на 30-40к. - подумал, что тогда Хамелеон с лимитом появится, но в свете последних сообщений форума решил подождать, т.к. порезав лимит могу сделать только хуже (под Хамелеон не с чего будет брать лимит). Решил недельку подождать с разговором с персменом, все равно РД для себя хочу только 01 число.
ГеннадийUA
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