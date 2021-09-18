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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9811981298139814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:01

Re: Альфа-Банк

Sime, завершили досрочно.
MASolomko
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Повідомлень: 3710
З нами з: 08.03.18
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:03

  Sime написав:Alfa_Bank

В начале месяца получил акционное предложение по экстакешбэку в 10%. Насколько помню, акция была до конца сентября.
Акция классная, не поспоришь, спасибо :D
А на выходных обнаружил что экстракешбэка уже и нету, по истории последнее начисление было 15 сентября. Хотел посмотреть условия - а и в списке акций уже такой акции вообще нету.

Хотел узнать, акция дейсвительно завершилась досрочно или и ранее в условиях было, что до 15го сентября?


Акція припинила свою дію 15/09, учасникам відправляли повідомлення про це
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10866
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:19

  Alfa_Bank написав:
  Sime написав:Alfa_Bank

В начале месяца получил акционное предложение по экстакешбэку в 10%. Насколько помню, акция была до конца сентября.
Акция классная, не поспоришь, спасибо :D
А на выходных обнаружил что экстракешбэка уже и нету, по истории последнее начисление было 15 сентября. Хотел посмотреть условия - а и в списке акций уже такой акции вообще нету.

Хотел узнать, акция дейсвительно завершилась досрочно или и ранее в условиях было, что до 15го сентября?


Акція припинила свою дію 15/09, учасникам відправляли повідомлення про це


Перевод с Хамелеона (собственные средства) через SENSE на карту иностранного банка бесплатный?
Kevin
 
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