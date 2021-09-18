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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:01
Sime, завершили досрочно.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:03
Sime написав:Alfa_Bank
В начале месяца получил акционное предложение по экстакешбэку в 10%. Насколько помню, акция была до конца сентября.
Акция классная, не поспоришь, спасибо
А на выходных обнаружил что экстракешбэка уже и нету, по истории последнее начисление было 15 сентября. Хотел посмотреть условия - а и в списке акций уже такой акции вообще нету.
Хотел узнать, акция дейсвительно завершилась досрочно или и ранее в условиях было, что до 15го сентября?
Акція припинила свою дію 15/09, учасникам відправляли повідомлення про це
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:19
Alfa_Bank написав: Sime написав:Alfa_Bank
В начале месяца получил акционное предложение по экстакешбэку в 10%. Насколько помню, акция была до конца сентября.
Акция классная, не поспоришь, спасибо
А на выходных обнаружил что экстракешбэка уже и нету, по истории последнее начисление было 15 сентября. Хотел посмотреть условия - а и в списке акций уже такой акции вообще нету.
Хотел узнать, акция дейсвительно завершилась досрочно или и ранее в условиях было, что до 15го сентября?
Акція припинила свою дію 15/09, учасникам відправляли повідомлення про це
Перевод с Хамелеона (собственные средства) через SENSE на карту иностранного банка бесплатный?
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