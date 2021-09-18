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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:01
Sime, завершили досрочно.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:03
Sime написав:Alfa_Bank
В начале месяца получил акционное предложение по экстакешбэку в 10%. Насколько помню, акция была до конца сентября.
Акция классная, не поспоришь, спасибо
А на выходных обнаружил что экстракешбэка уже и нету, по истории последнее начисление было 15 сентября. Хотел посмотреть условия - а и в списке акций уже такой акции вообще нету.
Хотел узнать, акция дейсвительно завершилась досрочно или и ранее в условиях было, что до 15го сентября?
Акція припинила свою дію 15/09, учасникам відправляли повідомлення про це
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:19
Alfa_Bank написав: Sime написав:Alfa_Bank
В начале месяца получил акционное предложение по экстакешбэку в 10%. Насколько помню, акция была до конца сентября.
Акция классная, не поспоришь, спасибо
А на выходных обнаружил что экстракешбэка уже и нету, по истории последнее начисление было 15 сентября. Хотел посмотреть условия - а и в списке акций уже такой акции вообще нету.
Хотел узнать, акция дейсвительно завершилась досрочно или и ранее в условиях было, что до 15го сентября?
Акція припинила свою дію 15/09, учасникам відправляли повідомлення про це
Перевод с Хамелеона (собственные средства) через SENSE на карту иностранного банка бесплатный?
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Kevin
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:29
Alfa_Bank
Нагадайте будь ласка чи ще діє акція "Сенсаційний бонус"
дякую наперед
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greenozon
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:32
greenozon написав:Alfa_Bank
Нагадайте будь ласка чи ще діє акція "Сенсаційний бонус"
дякую наперед
до 30,09,2021.
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jay2004
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:33
Alfa_BankПо акції "Сенсанційний бонус" смс або пуш повідомлення на жоден номер не надходило. Це як завжди в "кращих традиціях" Альфи , акцію звернули "по-тихому" нікого про це не повідомили, розраховуючи що користувачі не помітять і будуть продовжувати платити картками Альфи. Теж помітив не відразу, переключився на Моно
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yuluk
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:43
Kevin написав: Alfa_Bank написав: Sime написав:Alfa_Bank
В начале месяца получил акционное предложение по экстакешбэку в 10%. Насколько помню, акция была до конца сентября.
Акция классная, не поспоришь, спасибо
А на выходных обнаружил что экстракешбэка уже и нету, по истории последнее начисление было 15 сентября. Хотел посмотреть условия - а и в списке акций уже такой акции вообще нету.
Хотел узнать, акция дейсвительно завершилась досрочно или и ранее в условиях было, что до 15го сентября?
Акція припинила свою дію 15/09, учасникам відправляли повідомлення про це
Перевод с Хамелеона (собственные средства) через SENSE на карту иностранного банка бесплатный?
Тут буде комісія
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:44
Шановні, може, хтось стикався з таким випадком?
Дано: картка Red. Попередньо на ній було оформлені 2 розстрочки, все одразу було видно у додатку.
Вчора вечері зробила ще покупку на 2300 грн, одразу отримала пуш з пропозиццією переведення в розстрочку, зробила відповідні кроки.
Тепер: в списку розстрочок по картці видно лише попередні дві. Вчорашньої не видно. Хоча, якщо глянути на саму витрату, на ній є зелененький ярличок "переведено в розстрочку".
То таки переведено, чи ні? Чи не нервувати і пару днів почекати, доки воно виправиться? (ручками його смузисти розносять, чи що?)
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torrent78
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:51
torrent78 когда покупка проведётся по счёту, вы получите подтверждение, что рассрочка оформлена и она появится в списке оформленных рассрочек
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:53
torrent78 написав:
Шановні, може, хтось стикався з таким випадком?
Дано: картка Red. Попередньо на ній було оформлені 2 розстрочки, все одразу було видно у додатку.
Вчора вечері зробила ще покупку на 2300 грн, одразу отримала пуш з пропозиццією переведення в розстрочку, зробила відповідні кроки.
Тепер: в списку розстрочок по картці видно лише попередні дві. Вчорашньої не видно. Хоча, якщо глянути на саму витрату, на ній є зелененький ярличок "переведено в розстрочку".
То таки переведено, чи ні? Чи не нервувати і пару днів почекати, доки воно виправиться? (ручками його смузисти розносять, чи що?)
Покупка ще не списана з рахунку, тому покупки ще нема в списку розстрочок. Це займає 1-3 робочі дні, головне за цей час не робіть поповнення карти.
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Alfa_Bank
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