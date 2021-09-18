Додано: Пон 20 вер, 2021 11:11

Alfa_Bank написав: lincoln2 написав: кред лима на Рэде хватает с запасом..попробовал оформить сегодня Хам , дали с 0 ... ( про срезание КЛ с Рэда предупреждали ) ... кред лима на Рэде хватает с запасом..попробовал оформить сегодня Хам , дали с 0 ...( про срезание КЛ с Рэда предупреждали ) ...



Сьогодні дуже чудовий понеділок і є гарна новина, 0 грн. кредитного ліміту по Хамелеону - це не вирок))

Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці. Аналогічна процедура по картам з малим лімітом.

Активне використання карта підвищує шанси на підвищення та встановлення кредитного ліміту. Сьогодні дуже чудовий понеділок і є гарна новина, 0 грн. кредитного ліміту по Хамелеону - це не вирок))Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці. Аналогічна процедура по картам з малим лімітом.Активне використання карта підвищує шанси на підвищення та встановлення кредитного ліміту.

А как понять я выбирал карту с кредитным лимитом или без. Мне на выбор альфа в момент заказа не предлагала выбрать НИЧЕГО!!! Вот почему в этом банке все яерез ж..у? Даже толком новый продукт запустить не могут. И это через месяц после официального старта и тестирования через выпуск отдельным клиентам через телеграмм... Плюс весь месяц толдонили - нулевка это навсегда а теперь оказывается это не приговор. Я конечно помню что с алкой всегда интересно. Но все таки хочется ясности. К примеру что значит возможный пересмотр димита раз в 3 месяца? По чьей инициативе? Банка?клиента? Сказки о том что пользование картой повышают шансы - мы уже проходили, но может лучше бы алла дала конкретные критерии лучше - если обеспечить такой оборот по карте, или количество транзакций либо еще что-то. Подобные вещи практикуются в других банках и клиент понимает что для получения той или иной услуги надо делать то или это. А эфемернон делайте операции - это инструмент из репертуара банка который в определенных кругах именуется никак иначе как #зелкнелайно. Алла стремится стать такой же?