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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 11:07
Re: Альфа-Банк
З сайту хейтерів, один з альфівців: Есть хорошие новости по любимому Хамелеону, если карта оформлена без кредитного лимита (но вы его очень хотели), то по нему будет пересматриваться кредитный лимит раз в 3 месяца, как и по кредитными картам.
Додано: Пон 20 вер, 2021 11:07
Сьогодні дуже чудовий понеділок і є гарна новина, 0 грн. кредитного ліміту по Хамелеону - це не вирок))
Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці. Аналогічна процедура по картам з малим лімітом.
Активне використання карта підвищує шанси на підвищення та встановлення кредитного ліміту.
Додано: Пон 20 вер, 2021 11:11
А как понять я выбирал карту с кредитным лимитом или без. Мне на выбор альфа в момент заказа не предлагала выбрать НИЧЕГО!!! Вот почему в этом банке все яерез ж..у? Даже толком новый продукт запустить не могут. И это через месяц после официального старта и тестирования через выпуск отдельным клиентам через телеграмм... Плюс весь месяц толдонили - нулевка это навсегда а теперь оказывается это не приговор. Я конечно помню что с алкой всегда интересно. Но все таки хочется ясности. К примеру что значит возможный пересмотр димита раз в 3 месяца? По чьей инициативе? Банка?клиента? Сказки о том что пользование картой повышают шансы - мы уже проходили, но может лучше бы алла дала конкретные критерии лучше - если обеспечить такой оборот по карте, или количество транзакций либо еще что-то. Подобные вещи практикуются в других банках и клиент понимает что для получения той или иной услуги надо делать то или это. А эфемернон делайте операции - это инструмент из репертуара банка который в определенных кругах именуется никак иначе как #зелкнелайно. Алла стремится стать такой же?
Востаннє редагувалось Flamingo в Пон 20 вер, 2021 11:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 20 вер, 2021 11:16
А там был выбор? Мне при заказе вывело только документ с фразами что-то типа: "Максимальный кредитный лимит - 200к, текущий лимит - 0". И весь выбор был между брать такой хамон или никакой. Я даже затрудняюсь сказать - это с лимитом или без.
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