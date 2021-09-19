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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 11:07
З сайту хейтерів, один з альфівців: Есть хорошие новости по любимому Хамелеону, если карта оформлена без кредитного лимита (но вы его очень хотели), то по нему будет пересматриваться кредитный лимит раз в 3 месяца, как и по кредитными картам.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:07
lincoln2 написав:
кред лима на Рэде хватает с запасом..попробовал оформить сегодня Хам , дали с 0 ...
( про срезание КЛ с Рэда предупреждали ) ...
Сьогодні дуже чудовий понеділок і є гарна новина, 0 грн. кредитного ліміту по Хамелеону - це не вирок))
Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці. Аналогічна процедура по картам з малим лімітом.
Активне використання карта підвищує шанси на підвищення та встановлення кредитного ліміту.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:11
Alfa_Bank написав: lincoln2 написав:
кред лима на Рэде хватает с запасом..попробовал оформить сегодня Хам , дали с 0 ...
( про срезание КЛ с Рэда предупреждали ) ...
Сьогодні дуже чудовий понеділок і є гарна новина, 0 грн. кредитного ліміту по Хамелеону - це не вирок))
Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці. Аналогічна процедура по картам з малим лімітом.
Активне використання карта підвищує шанси на підвищення та встановлення кредитного ліміту.
А как понять я выбирал карту с кредитным лимитом или без. Мне на выбор альфа в момент заказа не предлагала выбрать НИЧЕГО!!! Вот почему в этом банке все яерез ж..у? Даже толком новый продукт запустить не могут. И это через месяц после официального старта и тестирования через выпуск отдельным клиентам через телеграмм... Плюс весь месяц толдонили - нулевка это навсегда а теперь оказывается это не приговор. Я конечно помню что с алкой всегда интересно. Но все таки хочется ясности. К примеру что значит возможный пересмотр димита раз в 3 месяца? По чьей инициативе? Банка?клиента? Сказки о том что пользование картой повышают шансы - мы уже проходили, но может лучше бы алла дала конкретные критерии лучше - если обеспечить такой оборот по карте, или количество транзакций либо еще что-то. Подобные вещи практикуются в других банках и клиент понимает что для получения той или иной услуги надо делать то или это. А эфемернон делайте операции - это инструмент из репертуара банка который в определенных кругах именуется никак иначе как #зелкнелайно. Алла стремится стать такой же?
Востаннє редагувалось Flamingo
в Пон 20 вер, 2021 11:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:16
Alfa_Bank написав:
Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці.
А там был выбор?
Мне при заказе вывело только документ с фразами что-то типа: "Максимальный кредитный лимит - 200к, текущий лимит - 0". И весь выбор был между брать такой хамон или никакой. Я даже затрудняюсь сказать - это с лимитом или без.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:31
Alfa_Bank написав: lincoln2 написав:
кред лима на Рэде хватает с запасом..попробовал оформить сегодня Хам , дали с 0 ...
( про срезание КЛ с Рэда предупреждали ) ...
Сьогодні дуже чудовий понеділок і є гарна новина, 0 грн. кредитного ліміту по Хамелеону - це не вирок))
Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці. Аналогічна процедура по картам з малим лімітом.
Активне використання карта підвищує шанси на підвищення та встановлення кредитного ліміту.
А просто перекинуть завышенный лимит с другой кредитки?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:34
wig написав: Alfa_Bank написав: lincoln2 написав:
кред лима на Рэде хватает с запасом..попробовал оформить сегодня Хам , дали с 0 ...
( про срезание КЛ с Рэда предупреждали ) ...
Сьогодні дуже чудовий понеділок і є гарна новина, 0 грн. кредитного ліміту по Хамелеону - це не вирок))
Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці. Аналогічна процедура по картам з малим лімітом.
Активне використання карта підвищує шанси на підвищення та встановлення кредитного ліміту.
А просто перекинуть завышенный лимит с другой кредитки?
Это было бы слишком легко и скучно для альфы. С ней интересно должно быть а не скучно - вот и развлекаются
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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:36
moveton написав: Alfa_Bank написав:
Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці.
А там был выбор?
Мне при заказе вывело только документ с фразами что-то типа: "Максимальный кредитный лимит - 200к, текущий лимит - 0". И весь выбор был между брать такой хамон или никакой. Я даже затрудняюсь сказать - это с лимитом или без.
Відмовитися від кред. ліміту можливо було тільки для нових клієнтів, якщо ви діючий і оформляли з 16/09 то у вас не було такої можливості, тобто оформлення було з лімітом. Тобто під умови підвищення ви підходите.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:43
Alfa_Bank написав: moveton написав: Alfa_Bank написав:
Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці.
А там был выбор?
Мне при заказе вывело только документ с фразами что-то типа: "Максимальный кредитный лимит - 200к, текущий лимит - 0". И весь выбор был между брать такой хамон или никакой. Я даже затрудняюсь сказать - это с лимитом или без.
Відмовитися від кред. ліміту можливо було тільки для нових клієнтів, якщо ви діючий і оформляли з 16/09 то у вас не було такої можливості, тобто оформлення було з лімітом. Тобто під умови підвищення ви підходите.
А якщо я не хочу наприклад КЛ на Хамона, а мені його насильно встановлять ?
Може хай в SENSI сроблять фічу мол "Шановний пересічний, для тебе є можливість встановлення ліміту у розмірі 66т. Цікаво ? Тицяй сюди. Не цікаво, то до наступних зустрічів".
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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:49
lov2108 написав:
А якщо я не хочу наприклад КЛ на Хамона, а мені його насильно встановлять ?
Може хай в SENSI сроблять фічу мол "Шановний пересічний, для тебе є можливість встановлення ліміту у розмірі 66т. Цікаво ? Тицяй сюди. Не цікаво, то до наступних зустрічів".
И, конечно, надо разрешить открывать два незавизимых Хамона каждому. Плюс, валютные Хамоны для отъезжающих.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 12:24
Сделал первую покупку Хамелеоном, кэшбэк на сладости 8% пришел, как положено.
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