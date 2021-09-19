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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9813981498159816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:31

Striker
фірмові магазини Рошену підпадають?
greenozon
 
Повідомлень: 11788
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 943 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:39

Re: Альфа-Банк

greenozon написав:Striker
фірмові магазини Рошену підпадають?
Раніше відписувалися, що так. Але перед покупкою тортика перевірити МСС на конкретній касі шаленою бджілкою не завадить.:))
stryzhko
 
Повідомлень: 1743
З нами з: 04.10.16
Подякував: 393 раз.
Подякували: 386 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:43

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
Перевод с Хамелеона (собственные средства) через SENSE на карту иностранного банка бесплатный?


Тут буде комісія


Без комиссии - только на карты украинских банков?
Kevin
 
Повідомлень: 502
З нами з: 24.09.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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  #<1 ... 9813981498159816
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