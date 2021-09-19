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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 12:31
Striker
фірмові магазини Рошену підпадають?
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greenozon
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Додано: Пон 20 вер, 2021 12:39
greenozon написав:Striker
фірмові магазини Рошену підпадають?
Раніше відписувалися, що так. Але перед покупкою тортика перевірити МСС на конкретній касі шаленою бджілкою не завадить.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 12:43
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Перевод с Хамелеона (собственные средства) через SENSE на карту иностранного банка бесплатный?
Тут буде комісія
Без комиссии - только на карты украинских банков?
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