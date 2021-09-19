Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 12:31
Striker фірмові магазини Рошену підпадають?
greenozon
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Додано: Пон 20 вер, 2021 12:39
greenozon написав: Striker фірмові магазини Рошену підпадають?
Раніше відписувалися, що так. Але перед покупкою тортика перевірити МСС на конкретній касі шаленою бджілкою не завадить.
)
stryzhko
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Додано: Пон 20 вер, 2021 12:43
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Перевод с Хамелеона (собственные средства) через SENSE на карту иностранного банка бесплатный?
Тут буде комісія
Без комиссии - только на карты украинских банков?
Kevin
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Додано: Пон 20 вер, 2021 13:19
Kevin написав: Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Перевод с Хамелеона (собственные средства) через SENSE на карту иностранного банка бесплатный?
Тут буде комісія
Без комиссии - только на карты украинских банков?
Так, тільки на карти укр. банків
Alfa_Bank
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Додано: Пон 20 вер, 2021 13:21
Kevin написав:
Без комиссии - только на карты украинских банков?
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
Последний пункт.
Востаннє редагувалось
wig
в Пон 20 вер, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
wig
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Додано: Пон 20 вер, 2021 13:21
wig написав: Alfa_Bank написав: lincoln2 написав:
кред лима на Рэде хватает с запасом..попробовал оформить сегодня Хам , дали с 0 ...
( про срезание КЛ с Рэда предупреждали ) ...
Сьогодні дуже чудовий понеділок і є гарна новина, 0 грн. кредитного ліміту по Хамелеону - це не вирок))
Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці. Аналогічна процедура по картам з малим лімітом.
Активне використання карта підвищує шанси на підвищення та встановлення кредитного ліміту.
А просто перекинуть завышенный лимит с другой кредитки?
По хамелеону такого нема, але все швидко міняється
Alfa_Bank
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:08
stryzhko написав: greenozon написав: Striker фірмові магазини Рошену підпадають?
Раніше відписувалися, що так. Але перед покупкою тортика перевірити МСС на конкретній касі шаленою бджілкою не завадить.
)
Купляв в трьох Рошенах - 8% було, а от в львівській майстерні шоколаду чомусь ні...
patrikk
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:12
patrikk написав: stryzhko написав: greenozon написав: Striker фірмові магазини Рошену підпадають?
Раніше відписувалися, що так. Але перед покупкою тортика перевірити МСС на конкретній касі шаленою бджілкою не завадить.
)
Купляв в трьох Рошенах - 8% було, а от в львівській майстерні шоколаду чомусь ні...
Небойсь кафешками прикидываются
Amethyst
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