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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9813981498159816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:31

Striker
фірмові магазини Рошену підпадають?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:39

Re: Альфа-Банк

greenozon написав:Striker
фірмові магазини Рошену підпадають?
Раніше відписувалися, що так. Але перед покупкою тортика перевірити МСС на конкретній касі шаленою бджілкою не завадить.:))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:43

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
Перевод с Хамелеона (собственные средства) через SENSE на карту иностранного банка бесплатный?


Тут буде комісія


Без комиссии - только на карты украинских банков?
Kevin
 
Повідомлень: 502
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Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:19

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:
Перевод с Хамелеона (собственные средства) через SENSE на карту иностранного банка бесплатный?


Тут буде комісія


Без комиссии - только на карты украинских банков?

Так, тільки на карти укр. банків
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:21

  Kevin написав:Без комиссии - только на карты украинских банков?

https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
Последний пункт.
Востаннє редагувалось wig в Пон 20 вер, 2021 13:21, всього редагувалось 1 раз.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:21

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:
  lincoln2 написав:кред лима на Рэде хватает с запасом..попробовал оформить сегодня Хам , дали с 0 ... :( ( про срезание КЛ с Рэда предупреждали ) ...


Сьогодні дуже чудовий понеділок і є гарна новина, 0 грн. кредитного ліміту по Хамелеону - це не вирок))
Якщо при оформленні ви вибирали Хамелеон з кредитним лімітом, то тепер можливе підвищення, перегляд ліміту відбувається раз на 3 місяці. Аналогічна процедура по картам з малим лімітом.
Активне використання карта підвищує шанси на підвищення та встановлення кредитного ліміту.

А просто перекинуть завышенный лимит с другой кредитки?

По хамелеону такого нема, але все швидко міняється
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:32

  greenozon написав:Striker
фірмові магазини Рошену підпадають?


Так. В суботу тарився заварнухами та еклерами :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:08

  stryzhko написав:
greenozon написав:Striker
фірмові магазини Рошену підпадають?
Раніше відписувалися, що так. Але перед покупкою тортика перевірити МСС на конкретній касі шаленою бджілкою не завадить.:))

Купляв в трьох Рошенах - 8% було, а от в львівській майстерні шоколаду чомусь ні...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:12

  patrikk написав:
  stryzhko написав:
greenozon написав:Striker
фірмові магазини Рошену підпадають?
Раніше відписувалися, що так. Але перед покупкою тортика перевірити МСС на конкретній касі шаленою бджілкою не завадить.:))

Купляв в трьох Рошенах - 8% було, а от в львівській майстерні шоколаду чомусь ні...
Небойсь кафешками прикидываются :(
Amethyst
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