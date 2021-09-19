Заказать на неклиента можно, но в отделении банка и должен быть и владелец счета и тот на кого будут оформлять, будет полноценное оформление его как клиента банка, после чего уже оформление доп к счету Забрать можно будет на отделении как и владельцу счета так и владельцу доп карты. Если на существующего клиента то можно в чате заказать
Згідно умов п.7.2 та п.18 тарифів вірогідно існує якась можливість оформлення додаткової картки, хоча п.7 про це "мовчить". Наразі я, отримавши картку, зрозумів, що хотів би собі ще й додаткову. Чи існує взагалі можливість та яким чином замовити та отримати додаткову картку тим же шляхом, що й основну, тобто безкоштовно в поштомат нової пошти? Ще б хотілося напис тримача картки змінити, як й основної, можливо наприклад My LORD
lel написав:В какой месяц надо начинать выполнять условия пакета? В день получения на почте или активации карты? По почте отправили Вайт(судя по картинке в Сенсе) вместо полностью бесплатного Комфорта ФГВФО, лет 6 пользовался, ни одного пакета не было. Конец месяца. Может получить 01.10.21 чтобы все вопросы снять?
Плата за пакет послуг списується за повний місяць користування цим же пакетом. Тобто якщо зараз активуєте, то перше списання буде з 01-05.11.2021. І щоб цього списання не було треба буде виконувати умови з 01.10-31.10. Слідкувати за виконанням умов можна в додатку, ось інструкція: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016981039
kulikrom написав:Згідно умов п.7.2 та п.18 тарифів вірогідно існує якась можливість оформлення додаткової картки, хоча п.7 про це "мовчить". Наразі я, отримавши картку, зрозумів, що хотів би собі ще й додаткову. Чи існує взагалі можливість та яким чином замовити та отримати додаткову картку тим же шляхом, що й основну, тобто безкоштовно в поштомат нової пошти? Ще б хотілося напис тримача картки змінити, як й основної, можливо наприклад My LORD
Выше писали, что если вы были клиентом банка то заказать допки можно дистанционно, если не были - то только в отделении. Ну и ничего иного кроме имени и фамилии того на кого выпускается допка не напишут