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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9814981598169817

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:30

  patrikk написав:
Купляв в трьох Рошенах - 8% було, а от в львівській майстерні шоколаду чомусь ні...
  Amethyst написав:
Небойсь кафешками прикидываются :([/quote]
Так точно
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:33

Бесплатные допкарты к хам-он.у

Заказать на неклиента можно, но в отделении банка и должен быть и владелец счета и тот на кого будут оформлять, будет полноценное оформление его как клиента банка, после чего уже оформление доп к счету
Забрать можно будет на отделении как и владельцу счета так и владельцу доп карты.
Если на существующего клиента то можно в чате заказать
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:44

Alfa_Bank
Написав, чекаю відповідь, з ранку
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:04

Додатковий Хамелеон

Згідно умов п.7.2 та п.18 тарифів вірогідно існує якась можливість оформлення додаткової картки, хоча п.7 про це "мовчить".
Наразі я, отримавши картку, зрозумів, що хотів би собі ще й додаткову. Чи існує взагалі можливість та яким чином замовити та отримати додаткову картку тим же шляхом, що й основну, тобто безкоштовно в поштомат нової пошти? Ще б хотілося напис тримача картки змінити, як й основної, можливо наприклад My LORD :D
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:05

  lel написав:В какой месяц надо начинать выполнять условия пакета? В день получения на почте или активации карты? По почте отправили Вайт(судя по картинке в Сенсе) вместо полностью бесплатного Комфорта ФГВФО, лет 6 пользовался, ни одного пакета не было.
Конец месяца. Может получить 01.10.21 чтобы все вопросы снять?

Плата за пакет послуг списується за повний місяць користування цим же пакетом.
Тобто якщо зараз активуєте, то перше списання буде з 01-05.11.2021. І щоб цього списання не було треба буде виконувати умови з 01.10-31.10.
Слідкувати за виконанням умов можна в додатку, ось інструкція: https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016981039
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:12

  kulikrom написав:Згідно умов п.7.2 та п.18 тарифів вірогідно існує якась можливість оформлення додаткової картки, хоча п.7 про це "мовчить".
Наразі я, отримавши картку, зрозумів, що хотів би собі ще й додаткову. Чи існує взагалі можливість та яким чином замовити та отримати додаткову картку тим же шляхом, що й основну, тобто безкоштовно в поштомат нової пошти? Ще б хотілося напис тримача картки змінити, як й основної, можливо наприклад My LORD :D

Выше писали, что если вы были клиентом банка то заказать допки можно дистанционно, если не были - то только в отделении. Ну и ничего иного кроме имени и фамилии того на кого выпускается допка не напишут
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:27

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:если вы были клиентом банка то заказать допки можно дистанционно

А, кстати, как заказать допку для хамелеона? Подробно этим вопросом не интересовался, но в Sense вроде не попадал на такую штуку.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:36

  ingtrans написав:
  Flamingo написав:если вы были клиентом банка то заказать допки можно дистанционно

А, кстати, как заказать допку для хамелеона? Подробно этим вопросом не интересовался, но в Sense вроде не попадал на такую штуку.

Думаю через чат. Я к примеру через них в свое время перевыпускал пакет с ультры на вайт и менял максимку на ред
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:47

Заказ допкарт

Через чат, телефон, перс менеджера, в отделении.
Карта придёт в отделение. Заказать на себя можно до 4 карт (считается ли не именной хам-он за первую?) + На других (до 4?)
demichh
 
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