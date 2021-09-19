Купляв в трьох Рошенах - 8% було, а от в львівській майстерні шоколаду чомусь ні...
Небойсь кафешками прикидываются [/quote]
Так точно
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Додано: Пон 20 вер, 2021 14:30
Додано: Пон 20 вер, 2021 14:33
Бесплатные допкарты к хам-он.у
Заказать на неклиента можно, но в отделении банка и должен быть и владелец счета и тот на кого будут оформлять, будет полноценное оформление его как клиента банка, после чего уже оформление доп к счету
Забрать можно будет на отделении как и владельцу счета так и владельцу доп карты.
Если на существующего клиента то можно в чате заказать
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:04
Додатковий Хамелеон
Згідно умов п.7.2 та п.18 тарифів вірогідно існує якась можливість оформлення додаткової картки, хоча п.7 про це "мовчить".
Наразі я, отримавши картку, зрозумів, що хотів би собі ще й додаткову. Чи існує взагалі можливість та яким чином замовити та отримати додаткову картку тим же шляхом, що й основну, тобто безкоштовно в поштомат нової пошти? Ще б хотілося напис тримача картки змінити, як й основної, можливо наприклад My LORD
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:05
Плата за пакет послуг списується за повний місяць користування цим же пакетом.
Тобто якщо зараз активуєте, то перше списання буде з 01-05.11.2021. І щоб цього списання не було треба буде виконувати умови з 01.10-31.10.
Слідкувати за виконанням умов можна в додатку, ось інструкція:
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:12
Выше писали, что если вы были клиентом банка то заказать допки можно дистанционно, если не были - то только в отделении. Ну и ничего иного кроме имени и фамилии того на кого выпускается допка не напишут
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:27
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:36
Думаю через чат. Я к примеру через них в свое время перевыпускал пакет с ультры на вайт и менял максимку на ред
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:47
Заказ допкарт
Через чат, телефон, перс менеджера, в отделении.
Карта придёт в отделение. Заказать на себя можно до 9 карт.
На имя другого до 3 карт (на разных лиц).
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:08
Чел рассчитался долларовой мастеркарт в польше
Ну пришло время ответа, в даной транзакции было проведено не так как обычно и должно было быть(так думала поддержка) - не злотый - доллар. а злотый - гривна - доллар " Мастеркард прислал в авторизацию 100 PLN в эквиваленте в валюте UAH = 695,29 по курсу Mastercard: 1 Polish Zloty = 6.9529216 Ukrainian Hryvnia
дальнейшая конвертация прошла по курсу платежной системы Mastercard для пары валют UAH - USD 1 Ukrainian Hryvnia = 0.0375801 United States Dollar : UAH 695,29* 0.0375801 = 26,14 USD
и + комиссия OIF (Optional Issuer Fee) 1.2%: 26,14 USD+1.2% = 26,14+0,31 = 26,45 USD" Есть много над чем работать, будем это все пересматривать так как это не дело
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