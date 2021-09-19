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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9815981698179818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:23

Re: Альфа-Банк

Альфа Банк, писал в Коньсьерж Виза, а там такое))) это как и куда:

Уточнила информацию и должна вам сообщить, что на данный момент мы не обслуживаем карты уровня Signature банка Альфа Банк. Советую обратиться в банк за подробностями и контактами вашего консьерж-сервиса. Если же вы желаете получить информацию о продуктах, акциях и специальных предложениях от Visa, обратитесь, пожалуйста, в меню "Поддержка 360" данного чат-бота и специалисты проконсультируют вас по привилегиям от Visa.
Хорошего дня!
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:34

  demichh написав:Ну пришло время ответа, в даной транзакции было проведено не так как обычно и должно было быть(так думала поддержка) - не злотый - доллар. а злотый - гривна - доллар " Мастеркард прислал в авторизацию 100 PLN в эквиваленте в валюте UAH = 695,29 по курсу Mastercard: 1 Polish Zloty = 6.9529216 Ukrainian Hryvnia
дальнейшая конвертация прошла по курсу платежной системы Mastercard для пары валют UAH - USD 1 Ukrainian Hryvnia = 0.0375801 United States Dollar : UAH 695,29* 0.0375801 = 26,14 USD

и + комиссия OIF (Optional Issuer Fee) 1.2%: 26,14 USD+1.2% = 26,14+0,31 = 26,45 USD" Есть много над чем работать, будем это все пересматривать так как это не дело


интересное ноухау
но наверно всэпачэснаму
вот если б с Евровой картой так в Польше случилось - был бы грабеж, а так - "в пределах нормы"(с)
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:38

Re: Альфа-Банк

  Shummi написав:Альфа Банк, писал в Коньсьерж Виза, а там такое))) это как и куда:

Консьерж
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:40

  demichh написав:Ну пришло время ответа, в даной транзакции было проведено не так как обычно и должно было быть(так думала поддержка) - не злотый - доллар. а злотый - гривна - доллар " Мастеркард прислал в авторизацию 100 PLN в эквиваленте в валюте UAH = 695,29 по курсу Mastercard: 1 Polish Zloty = 6.9529216 Ukrainian Hryvnia
дальнейшая конвертация прошла по курсу платежной системы Mastercard для пары валют UAH - USD 1 Ukrainian Hryvnia = 0.0375801 United States Dollar : UAH 695,29* 0.0375801 = 26,14 USD

и + комиссия OIF (Optional Issuer Fee) 1.2%: 26,14 USD+1.2% = 26,14+0,31 = 26,45 USD" Есть много над чем работать, будем это все пересматривать так как это не дело


https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles ... %82%D0%B5-

шото тут не то в Вашем пересказе, кто-то п*дит, пардон, не договаривает

очень похоже что мастеркард прислал гривну, а на курс его развел польский банкомат, иначе не знаю что и думать
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:51

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:а на курс его развел польский банкомат

А польские банкоматы могут развести. У них для заграничных карт обычно предлагают 2 варианта конвертации, причем тот, где написано, что, мол, выдам по самому лучшему курсу, выбирать не нужно. Правда, последний раз пользовался банкоматов в Польше без малого 2 года назад, что-то могло измениться.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:53

cohan взял тут:
Но, кажись, он просто рассчитался в магазине.
https://t.me/alfa_chat_ua
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:57

Колеги,
підкажіть будь ласка по наступному кейсу
перекинув трішки грішів по п2п на пакетну альфа карту,
чи можна в то й же день переказати кошти на Дох. Сейф без фін. втрат
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:08

  greenozon написав:Колеги,
підкажіть будь ласка по наступному кейсу
перекинув трішки грішів по п2п на пакетну альфа карту,
чи можна в то й же день переказати кошти на Дох. Сейф без фін. втрат

Потерь не будет никаких. Просто после переброски вы на следующий день вновь увидите их на картсчете. И так будет продолжаться каждый день до тех пор пока тот р2р не пройдет по счету. Ибо Альфа считает что у вас возникает овердрафт (реально деньги по картсчету не оприходованы) и списывает их вечером с доходного сейфа назад. И %% по дох.сейфу не начисляет. Но за сам овердрафт не наказывает. Чтобы таки проценты начислялись - надо открыть вкладной счет сберегательный. Вот с него списания назад не будет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:11

Я в пятницу в 17.15 пумб-ой толкнул, деньги зашли на сейф и не вернулись. Если п2п альфой тянуть то день в день проведуться?
Сберегательный... там не вжарят за снятие с карты тех денег, что меньше 14 дней пролежали?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:26

  Flamingo написав:Чтобы таки проценты начислялись - надо открыть вкладной счет сберегательный. Вот с него списания назад не будет.

Ну да щаз. Несколько дней назад захотел посмотреть, как работает сберегательный и закинул на него сотку с white карты. На следующий день с него вернулось. Деньги на карте были с доходного сейфа, не с какой-то другой только что перечисленные.
moveton
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