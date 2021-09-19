Альфа Банк, писал в Коньсьерж Виза, а там такое))) это как и куда:
Уточнила информацию и должна вам сообщить, что на данный момент мы не обслуживаем карты уровня Signature банка Альфа Банк. Советую обратиться в банк за подробностями и контактами вашего консьерж-сервиса. Если же вы желаете получить информацию о продуктах, акциях и специальных предложениях от Visa, обратитесь, пожалуйста, в меню "Поддержка 360" данного чат-бота и специалисты проконсультируют вас по привилегиям от Visa. Хорошего дня!
demichh написав:Ну пришло время ответа, в даной транзакции было проведено не так как обычно и должно было быть(так думала поддержка) - не злотый - доллар. а злотый - гривна - доллар " Мастеркард прислал в авторизацию 100 PLN в эквиваленте в валюте UAH = 695,29 по курсу Mastercard: 1 Polish Zloty = 6.9529216 Ukrainian Hryvnia дальнейшая конвертация прошла по курсу платежной системы Mastercard для пары валют UAH - USD 1 Ukrainian Hryvnia = 0.0375801 United States Dollar : UAH 695,29* 0.0375801 = 26,14 USD
и + комиссия OIF (Optional Issuer Fee) 1.2%: 26,14 USD+1.2% = 26,14+0,31 = 26,45 USD" Есть много над чем работать, будем это все пересматривать так как это не дело
интересное ноухау но наверно всэпачэснаму вот если б с Евровой картой так в Польше случилось - был бы грабеж, а так - "в пределах нормы"(с)
demichh написав:Ну пришло время ответа, в даной транзакции было проведено не так как обычно и должно было быть(так думала поддержка) - не злотый - доллар. а злотый - гривна - доллар " Мастеркард прислал в авторизацию 100 PLN в эквиваленте в валюте UAH = 695,29 по курсу Mastercard: 1 Polish Zloty = 6.9529216 Ukrainian Hryvnia дальнейшая конвертация прошла по курсу платежной системы Mastercard для пары валют UAH - USD 1 Ukrainian Hryvnia = 0.0375801 United States Dollar : UAH 695,29* 0.0375801 = 26,14 USD
и + комиссия OIF (Optional Issuer Fee) 1.2%: 26,14 USD+1.2% = 26,14+0,31 = 26,45 USD" Есть много над чем работать, будем это все пересматривать так как это не дело
cohan написав:а на курс его развел польский банкомат
А польские банкоматы могут развести. У них для заграничных карт обычно предлагают 2 варианта конвертации, причем тот, где написано, что, мол, выдам по самому лучшему курсу, выбирать не нужно. Правда, последний раз пользовался банкоматов в Польше без малого 2 года назад, что-то могло измениться.
greenozon написав:Колеги, підкажіть будь ласка по наступному кейсу перекинув трішки грішів по п2п на пакетну альфа карту, чи можна в то й же день переказати кошти на Дох. Сейф без фін. втрат
Потерь не будет никаких. Просто после переброски вы на следующий день вновь увидите их на картсчете. И так будет продолжаться каждый день до тех пор пока тот р2р не пройдет по счету. Ибо Альфа считает что у вас возникает овердрафт (реально деньги по картсчету не оприходованы) и списывает их вечером с доходного сейфа назад. И %% по дох.сейфу не начисляет. Но за сам овердрафт не наказывает. Чтобы таки проценты начислялись - надо открыть вкладной счет сберегательный. Вот с него списания назад не будет.
Я в пятницу в 17.15 пумб-ой толкнул, деньги зашли на сейф и не вернулись. Если п2п альфой тянуть то день в день проведуться? Сберегательный... там не вжарят за снятие с карты тех денег, что меньше 14 дней пролежали?
Flamingo написав:Чтобы таки проценты начислялись - надо открыть вкладной счет сберегательный. Вот с него списания назад не будет.
Ну да щаз. Несколько дней назад захотел посмотреть, как работает сберегательный и закинул на него сотку с white карты. На следующий день с него вернулось. Деньги на карте были с доходного сейфа, не с какой-то другой только что перечисленные.