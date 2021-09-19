Додано: Пон 20 вер, 2021 17:08

greenozon написав: Колеги,

підкажіть будь ласка по наступному кейсу

перекинув трішки грішів по п2п на пакетну альфа карту,

чи можна в то й же день переказати кошти на Дох. Сейф без фін. втрат Колеги,підкажіть будь ласка по наступному кейсуперекинув трішки грішів по п2п на пакетну альфа карту,чи можна в то й же день переказати кошти на Дох. Сейф без фін. втрат

Потерь не будет никаких. Просто после переброски вы на следующий день вновь увидите их на картсчете. И так будет продолжаться каждый день до тех пор пока тот р2р не пройдет по счету. Ибо Альфа считает что у вас возникает овердрафт (реально деньги по картсчету не оприходованы) и списывает их вечером с доходного сейфа назад. И %% по дох.сейфу не начисляет. Но за сам овердрафт не наказывает. Чтобы таки проценты начислялись - надо открыть вкладной счет сберегательный. Вот с него списания назад не будет.