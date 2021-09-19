Насколько я помню правило 14 дней касается для случаев если вы хотите снять нал со счета. Если вы переведете на пакетную карту то комиса не будет. Но на сбере есть неснижаемый остаток, который можно получить лишь закрыв сбер.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 17:29
Насколько я помню правило 14 дней касается для случаев если вы хотите снять нал со счета. Если вы переведете на пакетную карту то комиса не будет. Но на сбере есть неснижаемый остаток, который можно получить лишь закрыв сбер.
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:22
Re: Альфа-Банк
Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:25
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:31
Деньги на Хамелеон как вносили и когда? Сумма на момент перевода на РЕД по счету Хамелеона уже провелась?
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:32
Если делали перевод "у Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» 4 % min 20 грн". Нужно было через Sense делать операцию.
Пункт 28.1.2.
-за рахунок власних коштів через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» 4 % min 20 грн.
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