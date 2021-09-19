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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9816981798189819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:29

  demichh написав:Сберегательный... там не вжарят за снятие с карты тех денег, что меньше 14 дней пролежали?

Насколько я помню правило 14 дней касается для случаев если вы хотите снять нал со счета. Если вы переведете на пакетную карту то комиса не будет. Но на сбере есть неснижаемый остаток, который можно получить лишь закрыв сбер.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:22

Re: Альфа-Банк

Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?

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t-step
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:25

  t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk


Ааааа, жестяк.... :shock:
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:31

  t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?

Деньги на Хамелеон как вносили и когда? Сумма на момент перевода на РЕД по счету Хамелеона уже провелась?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:32

  t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Если делали перевод "у Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» 4 % min 20 грн". Нужно было через Sense делать операцию.

Пункт 28.1.2.
-за рахунок власних коштів через систему Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» 4 % min 20 грн.
https://alfabank.ua/upload/Tariffs-Cameleon.pdf
Striker
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