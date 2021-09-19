demichh написав:Сберегательный... там не вжарят за снятие с карты тех денег, что меньше 14 дней пролежали?
Насколько я помню правило 14 дней касается для случаев если вы хотите снять нал со счета. Если вы переведете на пакетную карту то комиса не будет. Но на сбере есть неснижаемый остаток, который можно получить лишь закрыв сбер.
t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії? Що це за здирництво?
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t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії? Що це за здирництво?
Деньги на Хамелеон как вносили и когда? Сумма на момент перевода на РЕД по счету Хамелеона уже провелась?
t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії? Що це за здирництво?
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Если делали перевод "у Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» 4 % min 20 грн". Нужно было через Sense делать операцию.
t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії? Що це за здирництво?
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Если делали перевод "у Інтернет-Банкінгу «My Alfa-bank», мобільний додаток «Alfa-Mobile Ukraine» 4 % min 20 грн". Нужно было через Sense делать операцию.
Подскажите пожалуйста, на какое число выгоднее подгадать расчетную дату с целью большего грейс-периода? Тридцатого, или может лучше первого числа? Если у Cameleon есть перспективы пересмотра лимита, то пора уже определится. П.С. При первой установке Sence 17.09 предварительно предлагали КЛ на Comeleon 5000. После чего я в отделении оформил White, теперь в приложении предлагают открыть без лимита
Anatolii написав:Подскажите пожалуйста, на какое число выгоднее подгадать расчетную дату с целью большего грейс-периода? Тридцатого, или может лучше первого числа? Если у Cameleon есть перспективы пересмотра лимита, то пора уже определится. П.С. При первой установке Sence 17.09 предварительно предлагали КЛ на Comeleon 5000. После чего я в отделении оформил White, теперь в приложении предлагают открыть без лимита
на грейс период дата не влияет. хотя если 31, то возможно будет урезание в короткие месяцы. кто скажет, если РД 31, то что происходит в сентябре или в феврале, например?
для удлинения сделайте рассинхрон с другой кредиткой - если, например моно, - то РД в Альфе 15 числа. Если кредитки в Альфе - то любые даты с интервалом 15 дней.
хотя для Хамелеона это не так актуально, там же не надо гаситься полностью.
t-step Потрібно розуміти, через який канал був зроблений переказ. Якщо це був MAB або Alfa Mobile, то комісія 4% мін 20 грн. навіть за рахунок власних коштів. Якщо ж це переказ через Sense SuperApp, то комісії не мало бути і ми вам ї обов'язково повернемо. Уточніть, через який канал робили переказ?