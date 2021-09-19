Anatolii написав:Подскажите пожалуйста, на какое число выгоднее подгадать расчетную дату с целью большего грейс-периода? Тридцатого, или может лучше первого числа?
Лучше всего иметь 2 кредитки с разными датами РД, например, 1 и 15 число. Тогда можно будет тасовать кредитки, чтобы всегда иметь максимальный грейс-период. У меня на Максимум РД 3 число, Red 15 число, Cameleon 16 число, в то же время у жены Red 10 число, Максимум 25 число, Cameleon 16 число. С 3 по 10 число юзается моя Максимум, с 10 по 15 Red жены и так далее, постоянно чередую карты.