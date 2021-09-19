Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 20:28
Shummi написав:
Альфа Банк, писал в Коньсьерж Виза...
1 Какой пакет или кредитная карта?
2 В бот обращались через Telegram/Viber, который был подвязан на финансовый номер в Альфа-Банке?
https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360015511140 Shaman написав:
кто скажет, если РД 31, то что происходит в сентябре или в феврале, например?
В этом плане РД будет последний день месяца. Порой может быть менее удобно из-за особенностей обработки таких РД банком.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:06
Shaman написав:
кто скажет, если РД 31, то что происходит в сентябре или в феврале, например?
В этом плане РД будет последний день месяца. Порой может быть менее удобно из-за особенностей обработки таких РД банком.
Какая дата будет выгоднее? 27 числа (для оплаты в короткий февраль), или не заморачиватся, и подгадать 1вого числа?
Anatolii
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:12
Anatolii написав:
Подскажите пожалуйста, на какое число выгоднее подгадать расчетную дату с целью большего грейс-периода?
Тридцатого, или может лучше первого числа?
Лучше всего иметь 2 кредитки с разными датами РД, например, 1 и 15 число. Тогда можно будет тасовать кредитки, чтобы всегда иметь максимальный грейс-период. У меня на Максимум РД 3 число, Red 15 число, Cameleon 16 число, в то же время у жены Red 10 число, Максимум 25 число, Cameleon 16 число. С 3 по 10 число юзается моя Максимум, с 10 по 15 Red жены и так далее, постоянно чередую карты.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:27
Amethyst
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Додано: Пон 20 вер, 2021 23:06
t-step написав:
Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?
Без комиссии только в SS. Такой тариф.
wig
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Додано: Вів 21 вер, 2021 02:00
если "хамелеона" сейчас запустить в минус, то орехи по акции "сенсационный бонус" в октябре прийдут?
uaprofi
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uaprofi, нет. Читайте услоя акции.
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