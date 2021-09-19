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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9817981898199820

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1059
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
180
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
179
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1059
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:28

Re: Альфа-Банк

  Shummi написав:Альфа Банк, писал в Коньсьерж Виза...
1 Какой пакет или кредитная карта?

2 В бот обращались через Telegram/Viber, который был подвязан на финансовый номер в Альфа-Банке?

https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360015511140

  Shaman написав:кто скажет, если РД 31, то что происходит в сентябре или в феврале, например?
В этом плане РД будет последний день месяца. Порой может быть менее удобно из-за особенностей обработки таких РД банком.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:06

  Shaman написав:кто скажет, если РД 31, то что происходит в сентябре или в феврале, например?

В этом плане РД будет последний день месяца. Порой может быть менее удобно из-за особенностей обработки таких РД банком.

Какая дата будет выгоднее? 27 числа (для оплаты в короткий февраль), или не заморачиватся, и подгадать 1вого числа?
Anatolii
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:12

  Anatolii написав:Подскажите пожалуйста, на какое число выгоднее подгадать расчетную дату с целью большего грейс-периода?
Тридцатого, или может лучше первого числа?

Лучше всего иметь 2 кредитки с разными датами РД, например, 1 и 15 число. Тогда можно будет тасовать кредитки, чтобы всегда иметь максимальный грейс-период. У меня на Максимум РД 3 число, Red 15 число, Cameleon 16 число, в то же время у жены Red 10 число, Максимум 25 число, Cameleon 16 число. С 3 по 10 число юзается моя Максимум, с 10 по 15 Red жены и так далее, постоянно чередую карты.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:27

Re: Альфа-Банк

  Striker написав:Лучше всего иметь 2 кредитки с разными датами РД,

Так Алка щас разрешает иметь 5 кредиток. Т.е. РД 1-7-14-21-28 8) :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:06

  t-step написав:Питання до оф.представників,щойно провівши операцію з переказу ВЛАСНИХ коштів з картки Хамелеон на власну картку РЕД на суму понад 30000 сдерло понад 1200 грн комісії?
Що це за здирництво?

Без комиссии только в SS. Такой тариф.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 02:00

если "хамелеона" сейчас запустить в минус, то орехи по акции "сенсационный бонус" в октябре прийдут?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 04:44

Re: Альфа-Банк

uaprofi, нет. Читайте услоя акции.
MASolomko
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